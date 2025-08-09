Habertürk
        Kıvanç Tatlıtuğ: Yardıma ihtiyacımız var - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ: Yardıma ihtiyacımız var

        Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan arkadaşı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katıldı. Tatlıtuğ, yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 09.08.2025 - 09:34
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş adamı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları devam ediyor.

        Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Ancak kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

        Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürerken, Kıvanç Tatlıtuğ da arkadaşı için yardım çağrısında bulundu.

        Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan oyuncu; "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4'üncü günü. Hatta bugün 5'inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım: İşaretlediğim bölgede dediğim gibi saat 05.00’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan çağrımdır" dedi.

