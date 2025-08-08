Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertli ekibe rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsüne İngiltere'den talip çıktı.
İNGİLİZLER TALİP
Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.
40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
