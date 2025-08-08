Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı.

REKLAM advertisement1

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine sunum yaptı.

SİNYAL KESİCİ JAMMER KULLANILIYOR

Üç ismin de özellikle silah bırakma sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyordu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma dair bilgi verebileceği de belirtiliyordu.

REKLAM

Tamamen basına kapalı ve gizli oturum şeklinde yapılan toplantıda olası dinlemelere karşı tıpkı genel kurulda olduğu gibi sinyal kesici jammer kullanıldı. Toplantının tutanakları da paylaşılmayacak.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, toplantı öncesi Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMALAR

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Bu sürece destek veren bütün siyasi partilere ve emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü komisyonun üzerindedir. " dedi.

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantının tam kapalılık ilkesiyle yapılması kararı oy birliğiyle alındı. Kurulmuş yaptığı açıklamada, "10 yıl tutanaklar paylaşılmayacak" dedi. Toplantı basına kapalı devam ediyor.