        Haberler Gündem Politika TBMM'de süreç komisyonu 2.toplantısını yapacak | Son dakika haberleri

        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 2. toplantısı başladı. İçişleri ve Milli Savunma Bakanı ile MİT Başkanı'nın sunum yaptığı toplantı gizli oturum şeklinde gerçekleşiyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 08.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:40
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı.

        Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyon üyelerine sunum yaptı.

        SİNYAL KESİCİ JAMMER KULLANILIYOR

        Üç ismin de özellikle silah bırakma sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyordu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sahadaki son duruma dair bilgi verebileceği de belirtiliyordu.

        Tamamen basına kapalı ve gizli oturum şeklinde yapılan toplantıda olası dinlemelere karşı tıpkı genel kurulda olduğu gibi sinyal kesici jammer kullanıldı. Toplantının tutanakları da paylaşılmayacak.

        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, toplantı öncesi Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, toplantı öncesi Millî Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

        KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMALAR

        Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Bu sürece destek veren bütün siyasi partilere ve emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü komisyonun üzerindedir. " dedi.

        Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantının tam kapalılık ilkesiyle yapılması kararı oy birliğiyle alındı. Kurulmuş yaptığı açıklamada, "10 yıl tutanaklar paylaşılmayacak" dedi. Toplantı basına kapalı devam ediyor.

