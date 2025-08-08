HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı

Süper Lig’de yeni sezon başlıyor: devler sahaya iniyor.

Trendyol Süper Lig’de 2025–2026 sezonu başlıyor. Yeni sezon öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’daki son durum merak konusu oldu. Transfer çalışmaları, hazırlık kampları ve Avrupa kupası maçları derken, dört büyükler yeni sezona ne kadar hazır?

HT Spor’un usta yorumcuları Oğuz Çetin, Vedat İnceefe, Gökhan Keskin ve Mehmet Yılmaz, Süper Lig devlerini tüm yönleriyle değerlendirdi. HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen'in moderatörlüğünde gerçekleşen özel yayında, takımların kamp performanslarından kadro yapılarına, yapılan transferlerden Avrupa maçlarındaki son duruma kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Rıdvan Dilmen, HT Spor yorumcuları Oğuz Çetin, Vedat İnceefe, Gökhan Keskin ve Mehmet Yılmaz ile yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY

VEDAT İNCEEFE: ICARDI DÖNDÜĞÜNDE ÇİFT SANTRFORA GEÇEBİLİR

Galatasaray'da Icardi henüz hazır değil. O yüzden geçen sezonki oyun düzenini bozmayacak Okan Hoca. Icardi döndüğünde, ki iyi dönerse yine çift santrfor veya forvet arkası 10 numara gibi düşünün, Icardi'yi oynatabilir. Ancak bu da orta sahadaki dengeyi bozacak. Çünkü Icardi çok defansa yardım eden bir oyuncu değil.

Galatasaray'da bir sıkıntı da maaşların artmasıyla birlikte diğer oyuncuların da maaşlarının yavaş yavaş artırılması... Bu konuda da oyuncular haklılar. Tek bir oyuncunun koskoca bir sezonda tek başına Galatasaray'ı şampiyon yaptığı iddia edilemez. Osimhen'in aidiyet duygusu, performansı çok yüksekti geçen sezon ama diğer oyuncuları da saf dışı bırakamazsın. Abdülkerim, Muslera, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün... Galatasaray'da en büyük sıkıntı maaş konusuydu, bunları da gideriyorlar. Yunus hak ettiği zammı aldı. Yunus gibi bir oyuncuyu dışarıdan almaya kalktığında oyuncuya vereceğin para minimum 5 milyon Euro. Bonservisini söylemiyorum bile. REKLAM "KAVUKCU İLE BARIŞ ALPER'İ KONUŞTUM" Barış Alper'in transferindeki olay da şu; Abdullah Kavukcu ile konuştum. 'Barış Alper'in yerine oyuncu aldığım zaman minimum 20 milyon Euro bonservis ödeyeceğim, 5-6 milyon Euro da oyuncuya para vereceğim' dedi. Galatasaray'da şu anda en elzem yapılması gereken transferler stoper, sağ bek ve kaleci transferi... "G.SARAY'IN İYİ BİR SAĞ BEK ALACAĞINI DUYDUM" Galatasaray'ın iyi bir sağ bek alacağını duydum. Hücum gücü yüksek, defansı da iyi olan, üçlüyü de oynayan bir oyuncu olacak Galatasaray. Barış Alper gittiği takdirde Sallai'ye de gün doğacak. Sallai geçen sezon ikinci yarıda sergilediği performansla Barış Alper'in bölgesine uygun isim olduğunu gösterdi. Oyun aklı olarak Barış Alper'den daha iyi.

Osimhen'in gelmesi çok büyük artı. Ama geçen seneki performansını bu sene de göstermesi lazım ki Galatasaray hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olsun. "G.SARAY TARİHİNDEKİ EN İYİ HOCALARDAN BİRİ" Okan Buruk'un tek kötü maçı Beşiktaş (2-1 kaybedilen) maçıdır. Bunların içinde birkaç maç daha vardır ama en kötü maçı mağlup olduğu Beşiktaş maçıdır. Ama Okan Hoca'nın sıkıntı yaşadığı her maçtan sonra başka bir planı var. Bunu Mourinho yapmadı, Okan Buruk, Mourinho gibi sabit görüşlü değil. Anında hatasını kabul edip hatasından dönebilen, hatasını kendisi de söyleyebilen bir hoca Okan Buruk. Bana göre şu anda Galatasaray tarihindeki en iyi hocalardan bir tanesi. REKLAM "G.SARAY'DA ORTAK AKIL VAR" Galatasaray'da Başkan Özbek her şeyden sorumlu. Abdullah Kavukcu ile Okan Buruk'un arası çok eskiye dayanan bir arkadaşlıktan dolayı çok iyi. Birbirlerini iyi anlıyorlar. Okan Hoca, Abdullah Kavukcu'ya kendini iyi ifade ediyor. Transferde ne istediğini, hangi karakterde oyuncular alınması gerektiğini anlatıp buna göre transferde ilerliyorlar. Tabi en son karar veren mercii de Başkan Dursun Özbek. Abdullah Kavukcu'nun yapmış olduğu bütün işler de olumlu şu ana kadar. Tek yetkili zaten transferde Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu. Okan Hoca da konulara hakim. Bu üçlü arasında anlaşılır şekilde bir birliktelik, ortak akıl var. Bu ortak akılla da iyi işler yapıyorlar.

OĞUZ ÇETİN: BU SEZON OKAN BURUK'UN EN RİSKLİ SEZONU Okan Hoca'nın bir şanssızlığı var. Bu kadar büyük işler başarmasına rağmen camiada eleştiriler devam ediyor. 3 yıl boyunca mükemmel işler yaparken, en ufak dalgalanmada hemen alternatif isimler gündeme gelebiliyor. Bu sezon bence en riskli sezonu. Çünkü Süper Lig dışında Şampiyonlar Ligi. En ufak kötü bir sonuçta camia içinde hocaya karşı sert eleştiriler olabilir. Burada başkan ve yönetimin duruşu önemli. "OKAN HOCA'NIN HALA KENDİNİ KANITLAMASI GEREKİYOR" Konfor alanı en yüksek hoca Mourinho. Beşiktaş'ta da her zaman bir alternatif hoca gündemde. Galatasaray'da da Demokles'in Kılıcı gibi alternatif hoca adayı hep var. Bu durum, hocaların konfor alanını her zaman tehdit eder. Fenerbahçe'de bu yok. Fenerbahçe dediğin zaman benim için akla ilk olarak Aykut Kocaman gelir. Ama Aykut Hoca, Mourinho'nun üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi durmuyor. Çünkü öyle bir ortam yok Fenerbahçe'de. Okan Buruk'un işi o açıdan zor Galatasaray'da. Bu kadar büyük başarılara rağmen Okan Hoca'nın hala kendini kanıtlaması gerekiyor. REKLAM "OKAN HOCA DOĞRULARLA İLERLİYOR" Dursun Özbek'i Okan Hoca'nın üzerinde bu kadar baskılı olduğunu gördük mü? Görmedik çünkü Okan Hoca doğrularla ilerliyor. Gerek de kalmıyor. Fenerbahçe'de Mourinho'nun üzerinde ciddi baskı yaratması gereken bir başkan profili var ki haklı. Okan Hoca'nın yaptığı doğrularla yürümeyen bir hoca olduğu için başkan profili devreye giriyor. Beşiktaş'ta da hoca profili çok zayıf.

MEHMET YILMAZ: G.SARAY'A MEYDAN OKUYABİLECEK TEK TAKIM F.BAHÇE Galatasaray, Fenerbahçe ile ne Trabzonspor'un ne de Beşiktaş'ın; kimsenin bu iki takımla boy ölçüşme şansı yok. Galatasaray'a meydan okuyacak tek takım Fenerbahçe. Bu bütçelerle Fenerbahçe ve Galatasaray'la hiçbir takım yarışamaz. Eldeki kadrolara bakıldığında Galatasaray'a meydan okuyabilecek tek takım şu anda Fenerbahçe. Galatasaray'da Icardi döndüğü zaman Osimhen'le uyumu nasıl olacak? Bence Icardi oynamak isteyecek. Okan Hoca bu durumu nasıl yönetecek, merak konusu. GÖKHAN KESKİN: MORATA'YI HER HOCA KESEMEZDİ Okan Hoca oyuncular arasında kabul görüyor çünkü adaleti sağlıyor. Bence geçen sezon yaptığı en büyük hamle, Beşiktaş'a 2-1 kaybettiği maçtan sonra Morata'yı kesmesi. Her hoca kesemezdi. Morata'yı kesmesi oyuncular için 'adaletli hoca' kavramını öne çıkardı Okan Hoca için. Galatasaray'da 3 şampiyonluk, Başakşehir'de 1 şampiyonluk, Akhisar'da aldığı Türkiye Kupası'na rağmen kredisi en az olan hoca. Herkes şunu söylüyor; 'bu takımı herkes şampiyon yapar'. Şimdi Okan Hoca'dan Şampiyonlar Ligi beklentisi var. Türkiye Ligi artık yetmiyor. Çıta o kadar yukarıya çıktı ki Okan Hoca'nın ligde veya Şampiyonlar Ligi'nde alacağı bir tane kötü sonuç eleştirilmesine neden olacak.

"ARDA TURAN ALGIDA OKAN BURUK'UN ÖNÜNE GEÇİYOR" Kamuoyunda bir araştırma yap; 'Okan Buruk mu, Arda Turan mı?' diye. Tahminlerime göre algıdan dolayı Arda Turan Okan Buruk'un önünde çıkar. Ama referanslara bakıyorsun, Okan Buruk'un 4 tane Süper Lig şampiyonluğu var. Arda Hoca daha yeni başlamış ama algıda öne geçiyor. REKLAM FENERBAHÇE OĞUZ ÇETİN: ALİ KOÇ'TAKİ DEĞİŞİM, MOURINHO ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BÜYÜTTÜ Gelen oyunculara baktığımız zaman, Duran, Brown, Skriniar, Semedo. Bunlar çok kıymetli transferler. Fenerbahçe'de en olumlu şey, Ali Koç başkan seçim sürecinde. Ben görüyorum ki eylül ayındaki seçimlerde aynen devam edecek. Ali başkandaki değişim, Mourinho üzerindeki etkisini büyüttü. Bir sportif direktör getirdi. Transferlerle birlikte, oyun stilinde değişimler başladı. Yine Ali Koç'un isteğiyle teknik kadro değişti. Ali Koç artık Mourinho üzerine bazı yaptırımları getirebiliyor. "MOURINHO HAZIRLIK SÜRECİNİ ÇOK DAHA İYİ VE BİLİNÇLİ GEÇİRDİ" Mourinho açısından da güzel olan şu; geçen sezon 34 maçında 32'sine farklı 11 ile sahaya çıkan, formasyonu değiştiren Mourinho'nun hazırlık sürecini çok daha iyi ve biliçli geçirdiğini düşünüyorum. Kadro istikrarını yakalama adına daha tutucu davrandığını görüyorum. Son Lazio maçında Feyenoord maçının provasını yaptı. Hoca aslında çalışmasını, planlamasını doğru bir şekilde yapmış. Semedo çok önemli ve doğru bir transfer. Skriniar tecrübesiyle, oynayacağı oyunla önemli bir figür. Archie Brown'ın da Fenerbahçe'ye çok şey katacağı belli. Hocaya bağlı olarak Duran da faydalı olacaktır.

REKLAM "KEREM TRANSFERİ FENERBAHÇE İÇİN MÜKEMMEL OLUR" Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi konuşuluyor. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe için mükemmel olur. Ancak Fenerbahçe'nin orta sahada futbol aklı yok. Ne Amrabat ne Fred ne de Szymanski; beklediğimiz futbol aklını ortaya koyup oyuna yön veremiyorlar. Bekleri oyuna sokma konusunda ciddi sıkıntı var. Özellikle Amrabat'ın oynaması sıkıntıları daha da büyütüyor. İrfan Can akıl koyan yegane oyuncu ama o da çok önde. "2 TRANSFERLE HER ŞEYİ FARKLILAŞTIRABİLİR" Fenerbahçe doğru yolda, hocadaki değişim ciddi şekilde gözüküyor. Sadece Fenerbahçe'nin Kerem gibi bir oyuncuya ihtiyacı var ama en önemlisi oyunu yönlendirecek Asensio gibi bir isme ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi Feyenoord'a 2-1 yenildi diye eleştirmiyorum, sadece; 3-4-2-1 oynadı, formasyonunu hiç değiştirmedi diye eleştiriyorum. Semedo'nun mükemmel bir oyuncu olduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği orta sahada büyük bir ismin olmaması. Fenerbahçe çok farklı bir yere doğru evriliyor. Değişim başladı, 2 transferle her şeyi farklılaştırabilir. Kaleci konusunda da sıkıntı var. Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Muslera varken geriden oyun kurmasıydı. Livakovic de İrfan Can da geriden oyun kurma konusunda sıkıntılı.

"F.BAHÇE ORTA SAHASINDA LİDER İSİM YOK" Fenerbahçe, Kerem transferini gerçekleştiremezse ve orta sahaya da transfer yapmazsa Galatasaray'la ligde boy ölçme şansı düşük. Büyük maçları hocayla kazanmıyorsun, oyuncuyla kazanıyorsun. Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandığında sahada oyun liderliğini ele alacak, inisiyatif alacak, risk alacak oyunculara ihtiyacın var. Ama şu anda Fenerbahçe'nin orta sahasında bunları yapabilecek kapasitede bir isim yok. REKLAM "MOURINHO BÜYÜK OYUNCULARA TESLİM OLMAYI SEVİYOR" Galatasaray'ı Galatasaray yapan yalnızca Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün değil... Onları bu kadar etkili hale getiren orta saha performansı... O orta saha olmasa ki olmadığı maçlar oldu, Morata'yı tercih etti Okan Hoca. Farklı üçlüler yaptı. Her seferinde başarısız sonuçlar aldı. Hoca gördü ki orta saha yapısı, takım performansında hem savunmanın daha etkili olmasını hem de hücum oyuncularının çok etkili olmasını sağladı. Fenerbahçe'de o orta saha yok maalesef. Mourinho büyük oyuncularla çalışmayı seviyor ve onlara teslim oluyor. Teslim olduğu oyuncular saha içerisinde fark yaratıyordu ama senin geçen sezon teslim olduğun oyuncular Tadic ve Dzeko'ydu, yerli oyuncuları göz ardı ettin. Ama onlar da işi bitiremedi, yaşları ve tempoları gereği bunu yapacak durumda değillerdi.

"FENERBAHÇE SÜPER LİG'E KİLİTLENMELİ" Ben Feyenoord'u rakip olarak görmüyorum. Hatta Fenerbahçe'nin Avrupa'da ne yapacağı da beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Süper Lig şampiyonluğu. Avrupa'da yapacakları her zaman bir ekstra olacaktır. Fenerbahçe şu anda oyun gücünü yükseltiyor. Oyun gücü yükselirse Fenerbahçe'nin, ki yükselecek görünüyor bir iki eksik de tamamlanırsa... Fenerbahçe tamamen lige kilitlenmek zorunda. Avrupa olumsuz etkilememeli Fenerbahçe'yi. Çünkü Fenerbahçe istediği kadar Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere kadar gelsin, ligi kaybettikten sonra yine paramparça olursun. O yüzden Fenerbahçe'nin lige konsantre olması lazım. "AMRABAT'TAN VAZGEÇMEK ZORUNDA" Mourinho, Amrabat'tan vazgeçmek zorunda. Amrabat zaten üçlü savunmanın arasına giriyor. Önünde Galatasaray gibi bir örnek var. Galatasaray'da bir tane boyu uzun orta saha gösterin bana. Lemina, Torreira ve Sara yere sağlam basan, pozisyon bilgisi üst düzey, oyunun savunma bölümünde çok etkili olan ama hücuma da destek veren, oyuna akıl koyan, oyunun iki yönünü de oynayabilecek becerilere sahip isimler. Onun için Fenerbahçe'nin Amerika'yı yeniden keşfetmesine gerek yok. En güzel örneği Galatasaray'da görünüyor.

REKLAM VEDAT İNCEEFE: ORTA SAHADA HÜCUMU DESTEKLEYECEK AKIL OLURSA... Fenerbahçe şu andaki kadro yapısıyla yine şampiyonluk yarışında olur ama Galatasaray'la oynayacağı maçlarda kaybeder... Mourinho'nun aklındaki şey, diğer takımlarda oynattığı sistemi burada da uygulamaktı. Ama oyuncu profili buna uygun değildi. Dzeko'yla, En-Nesyri ile, Tadic ile hızlı hücumu uygulayamazsın ki. Defansta uyguladın ama çıkışların hepsinde eksik kaldın hücumda. Bu sezon orta sahada hücumu destekleyecek bir akıl olursa iş farklı noktalara gider Fenerbahçe için. Ama olmazsa iş yine hücum oyuncularının bireysel performanslarına kalır. Geçen sezon geçiş oyununu Fenerbahçe'de uygulamak istedi ama oyuncu profili buna uygun değildi. Yine de diretti bunda. Farklı bir sisteme geçebilirdi. Bunları hiç uygulamadı. Orta sahada hücumu destekleyecek bağlantı oyuncusunu bulamadı. O kalite yoktu. Ancak bu sezon Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler çok iyi transferler. MEHMET YILMAZ: UĞURCAN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEK ÜZEREYDİ Livakovic'i oynatmayacaksan göndereceksin. Bir takımın 1. kalecisi bellidir. Uğurcan Çakır transferi gerçekleşmek üzereydi. Trabzonspor başkanını da bu konuda anlayabiliyorum. Monaco rakamı yükseltseydi, Avrupa'ya da gidebilirdi. "MOURINHO DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERDİ" Fenerbahçe, Feyenoord karşısında ikinci yarıda oynadığı oyunla bize geçen sezondan farklı olacağını gösterdi. Mourinho da değiştiğini ve eldeki atletik oyuncularla nasıl bir oyun oynayacağını gösterdi.

GÖKHAN KESKİN: F.BAHÇE'NİN BOŞA ATILMIŞ KURŞUNU YOK! Mourinho bu sezon her şeyin farkında. Belki bu bir artı olabilir Fenerbahçe için. Transferlerine bakıyorsun Fenerbahçe'de; boşa atılmış kurşun yok! Skriniar geldi ilk maçını oynadı, sanki hiç ara vermemiş gibiydi. Semedo oyuna girdi, oyunu değiştiren oyuncu oldu. Bir tane boş hareket yapmadı. Her topu doğru kullandı. Bence Duran da çok iş yapacak. Her fırsatta golü düşünüyor, her fırsatta kaleye vurmak için pozisyon arıyor. Kendi kendine pozisyon hazırlıyor. Birinci hamleden sonra ikinci hamlesi kaleye şut çekme üzerine, iyi de vuruyor. Archie Brown ise bence Oosterwolde ile birlikte inanılmaz atlet isimler. Semedo'yu da katarsan bana göre Fenerbahçe inanılmaz atletik bir takım kurdu. Mourinho geçen sezon 'çabuk kaleye gitmek istiyoruz' demişti, bunu defansta şu anda başardı bence. Orta sahada ise öyle bir atletizm yok... Orta sahadaki iki oyuncu oyunu devamlı set oyunu oynamak istiyor. Fenerbahçe'nin dörtlü de üçlü de oynayabilecek kadrosu var. Dörtlü oynayacağın zaman hiç düşünme; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown... Daha iyi bir dörtlü yok Türkiye'de ve Avrupa'da. REKLAM BEŞİKTAŞ GÖKHAN KESKİN: SOLSKJAER'İN YUMRUĞUNU MASAYA VURMASI LAZIM! Beşiktaş'ta hep bir şeyler eksik. Hoca açısından bakıyoruz, geçen sezondan beri sürekli "teknik ekibi güçlendiriyoruz" sözleri mevcut. Hiç beğenmediğimiz Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'da Slot'un yardımcısı oldu. Türkiye'de verdiği şeye bakıyorsun takıma 9 gün tatil verdi. Solskjaer için herkesten "çok iyi bir insan" olduğunu duydum. Yumruğunu masaya vurması lazım, taraftardan bir farkı yok. Maç kaybettiği zaman ilaç lazım diyor, bir maç daha kaybedince ilaç değil ameliyat gerekli diyor. Derbi kazanınca takımdan memnun oluyor. O zaman sen sonuç hocasısın, sonuçlara göre konuşuyorsun. Yeni sezon başlamadan 4 büyük takımda arasında tartışılan teknik direktör Solskjaer.

"PLANLANMIŞ BİR TRANSFER YOK" Kanatlara oyuncu almıyorsun. Planlanmış bir transfer yok. Orkun'u alıp Gedson'u göndermek bilinçsiz yapılan bir şey. Gedson'u göndereceksen, böyle bir planın varsa o zaman Ndidi'yi neden alıyorsun? Defans defans değil. Sağ bek Svensson'a gelecek olursak; 3 tane üzerine sağ bek geldi. Osayi olmadı, Peters olması, Emerson olmadı. Oyuncuyu demoralize edip yine onunla oynuyorsun. Beşiktaş defansı kocaman bir soru işareti. Mert'in geçen sezonki peformansının altına düşmemesi gerekiyor. Hazırlık maçlarında bile güven vermedi savunma. Kanat eksik, herkes biliyor, plan yok. Orada oyuncusu yok. REKLAM Masuaku sana faydalı olmuş bir sol bek. Gönderip yerine Jurasek'i getiriyorsun. Yapılan transferler kiralıktan gelenler ile birlikte; Orkun, Ndidi, Demir Ege, Kartal. Hepsi aynı yerde oynayan oyuncular. OĞUZ ÇETİN: SOLSKJAER PLANLAMA KONUSUNDA ÇOK ZAYIF Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı para kaynaklarını oluşturmaktı. Başkan Serdar Adalı seçimde güvenoyu aldı, projelerine dayalı olarak yeni para kaynakları oluşturdu. Ancak futbol aklı, bir başkan ve yöneticide olduğu zaman, hocayı bu futbol aklının dışında tuttuğun zaman; hoca da irade konusunda zayıflık gösterdiğinde, yönetimden gelen her talep senin için kanun gibi oluyor. Solskjaer elit bir hoca olmasına rağmen Türk futbol kültüründe nasıl bir irade göstermesi gerektiğini bilmiyor. Değerli birisi olmasına rağmen zayıflıklar gösteriyor. "Sezonu daha erken açmalıyız" diyemiyor. Bu hatayı hazırlık döneminde ilk resmi maça kadar kararlı bir kadroyu kafasında oluşturmayarak perçinledi. Hoca planlama konusunda ve iletişim konusunda da kesinlikle çok zayıf. Dikte edilen her şeyi kabul ediyor.

"ORKUN'A YATIRIM YAPARKEN GEDSON'U NASIL GÖZDEN ÇIKARABİLİYORSUN?" Başkan iyi transferler yaptı ancak Orkun'a bu kadar maliyetli yatırım yaparken, orta saha yapılanmasında Gedson'u nasıl gözden çıkarabiliyorsun. "Orkun ile Gedson'u birlikte oynatmalıyım" demelisin. Ciddi bir yatırımın üzerine ciddi bir zayıflık oluşuyor. Transferin anlamı kayboluyor. Orkun, Gedson ile birlikte Beşiktaş'ı iyi bir yere taşıyabilirdi. Beşiktaş böyle bir yere varamaz. Bu da planlamada bir zayıflık gösteriyor. Beşiktaş sezona doğru hazırlanmadı. Hoca, başkanla olan iletişiminde ortak akıl koyduklarında hep zayıflık gösterdi. Takım yapılanmasında, özellikle kanatlarda ciddi eksiklikler var. REKLAM "İLK RESMİ MAÇINA DEMİR EGE VE KARTAL İLE ÇIKIYORSAN..." Geçen sezon Immobile ile oturmayan oyun, oyun stili Gedson ve Rafa'dan dolayı hızlı geçişlerin olduğu oyunda Immobile iyice düştü. Abraham güçlü, fizikli bir isim. "Beşiktaş 3. bölge oyunu oynayabilir" düşüncesini bende oluşturdu ama bakıyoruz ki değişen bir şey yok. Aslında elinde doneler var ama hocanın hamleleri kötü. Başkandan gelen direktifleri uygulayan bir teknik direktör. İlk resmi maçına Demir Ege ve Kartal ile çıkıyorsan zaten direktif gelmiş.

"GEÇEN SEZONA GÖRE KADRO DAHA DA ZAYIFLADI" "Savunma zaafı verebilirim ama sağ bekte Rashica'dan faydalanabilir miyim?" diye bile düşünmüyor. Masuaku ve Al Musrati gibi 2 oyuncuyu motive edip tekrar kazanmak yoluna gitmek varken, Demir Ege ve Kartal ile oynuyorsun. Jurasek'i kötülemiyorum ama Masuaku'yu kaybediyorsun. Emirhan'ı resmi maçta Jurasek'in yerine sol bekte oynatıyorsun. O mevkiyi bilmeyen genç bir oyuncu. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Geçen sezona göre kadronun daha da zayıfladığını düşünüyorum. Gerçek Beşiktaş bu değil. Kadroyu sabitleme konusunda, doğru formasyonları oluşturma konusunda hoca maalasef eksik kalıyor. Geçen sene kadroyu 4 savunmanın önüne Al Musrati'yi koyup, oyunu ona göre dizayn etse bile farklı olurdu. Böyle bir bakış açısı yok. Shakhtar maçlarını hocasının zayıflıkları kaybettirdi. Shakhtar'ın belli bir oyunu var ama 23 yaş ortalaması olan bir takım Beşiktaş'ı bu duruma düşüremezdi. Başkanlara direnemeyen hoca profili takımı bu hale getiriyor. REKLAM Arroyo ile Shakhtar'da oynayan Kevin ve Alisson arasında dağlar kadar fark yok aslında. Hem kişilik hem oyunculuk gelişimi Shakhtar'da daha etkili. Oyun şablonu belli, düzen belli. Onun içine giren Kevin daha hızlı gelişiyor. Ama Beşiktaş'ta oyun yok. Arroyo oynatılmıyor, yedek bırakılıyor ve yok oluyor.

VEDAT İNCEEFE: BEŞİKTAŞ HİÇ IŞIK VERMEDİ Beşiktaş patlamaya hazır bir bomba. Hazırlık ve Shakhtar maçlarını izledikten sonra hiçbir ışık vermedi. Bunun nedenlerinden bir tanesi de hoca. Kötü bir sezondan çıkıp yeni bir kadro yapılanmasıyla ve yeni bir havayla bir hocanın hiçbir şey yapamadığını gördük. Geçen sezon Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kanatlardaki organizasyondu. Immobile ve Semih'ten istediğini alamayan bir Beşiktaş vardı. Şimdi transferlere bakıyorsun, orta saha merkezine bir nokta transferi yapamadın. Shakhtar maçında gördük ki Masuaku bu takımda en iyi sol beklerden biriymiş. Elindeki iyi oyuncuyu göndereceksen aldığın oyunculara da bakmak gerekiyor. Solskjaer de yönetime herhalde pembe bir tablo çiziyor. Beşiktaş böyle devam ederse iyi yolda değil. Kanatları da düzeltsen, savunmayı da tamir etsen, Gedson'un gidişiyle omurgada problemler yaşayacak. Bu tip üst düzey bir teknik direktörün portföyünün olması gerekiyor. Bir profil yok. Hoca hiçbir şeye karışmıyor. Solskjaer, Beşiktaş'ın kimyasına uyan bir hoca değil. MEHMET YILMAZ: BEŞİKTAŞ'TA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK Beşiktaş takımında hiçbir değişiklik yok. Geçen sezon geçici bir dönemdi ama sezon sonunda hoca takımdaki sıkıntıları, eksiklikleri görüyordu. Transferlerin belli, göndereceğin oyuncuları takımda tutuyorsun, geçen sezon kiralık olarak gönderdiğin oyuncular bu sezon maç kurtarmak için oyuna giriyor. Hiçbir farklılık yok, sistem yok. Gelenin-gidenin uyumu yok. Bu savunma hattıyla Beşiktaş'ın problem yaşamama şansı yok. Sol bek hazır olmayabilir. Sağ bek, büyük takım beki değil. Stoperlerde uyum problemi var. Beşiktaş sezon başında transfere ihtiyacı vardı. Sezon başı eksikler belli, transfer de yapılmadı. Hoca isminin, beklentilerin altında kaldı.

REKLAM TRABZONSPOR MEHMET YILMAZ: TRABZONSPOR'UN BU KADROYLA ŞAMPİYONLUK ŞANSI YOK Trabzonspor'da orta sahada bir yığılma var. Aynı tip oyuncular var. Savunma problemleri sürüyor. Trabzonspor Mendy'nin satışından 10 milyon Euro bekliyor. Diğer oyunculara da teklif bekleniyor, onların yerine yeni oyuncular alınacak ama geç kaldılar. Gerçekçi bakmak lazım. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ayırmak lazım. Bu bütçelerle onlarla baş edebilmek öyle kolay değil. Trabzonspor'un eldeki imkanlar doğrultusunda geçen seneden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Geriden oyun kurma işinde Fatih Tekke kovulacağını bilse de sisteminden vazgeçmez. Ön tarafta bence fena isimler almadı Trabzonspor. Hücumda Onuachu doğru isim. Çünkü şehri biliyor. 16 tane gol atmış, 6 asist yapmış. Diğer transferleri ise net oyuncular değil. Tutabilir de tutmayabilir de. Trabzonspor'da kanatları ve santrforu iyi ama orta sahada problemleri var. Sağ bek Pina'nın nasıl bir katkı vereceği belli değil. Trabzonspor'un bana göre çok iyi bir stopere ihtiyacı var. Geçen sene en büyük sıkıntılardan birini Savic'te yaşadı Trabzonspor. 1 maç var, 3 maç yok. Trabzonspor'un bu kadroyla şampiyon olma şansı yok.