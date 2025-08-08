Habertürk
        40 yıl önce renkler daha mı canlıydı? Eskiden her şey daha renkliydi diyorsanız haklı olabilirsiniz!

        Renklerin artık eskisi kadar parlak görünmediğini mi düşünüyorsunuz? Bilim insanlarına göre bu, yalnızca nostalji değil; yaşla birlikte göz ve beyin işleyişi değişiyor ve renkleri daha soluk algılamamıza neden olabiliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 08.08.2025 - 07:30
        Yıllar önce renkler daha mı canlıydı?
        Çocukken çok canlı gelen renkler artık size solgun mu görünüyor? Araştırmalar, yaş ilerledikçe hem göz yapısında hem de beynin renkleri işleme biçiminde değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. İşte detaylar!

        GÖZLERDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER RENKLERİ SOLDURUYOR

        Yaş ilerledikçe göz merceği sarımsı bir ton alabiliyor. Katarakt, bu sürecin en bilinen nedeni. Sararan mercek, özellikle mavi ve yeşil tonlarının algılanmasını azaltabiliyor. Ameliyat sonrası hastalar, dünyanın ne kadar renkli olduğunu yeniden fark ediyor.

        RENK ALGISINDA AZALMA SADECE GÖZLE İLGİLİ DEĞİL

        Londra Üniversitesi’nden Dr. Janneke van Leeuwen’in çalışmaları, yaşlı bireylerin renkleri gençlere kıyasla daha soluk algıladığını gösteriyor. Göz bebeği hareketlerini izleyen bir deneyde, yaşlı bireylerin doygun renklere verdiği tepkinin daha düşük olduğu saptandı.

        BEYİN RENGİ NASIL YORUMLUYORSA ÖYLE GÖRÜYORUZ

        Görsel korteksin yaşla birlikte doygun renklere hassasiyetinin azalması, renklerin daha “sönük” görünmesine yol açıyor. Özellikle magenta-yeşil eksenindeki renklerde bu değişim daha belirgin.

        YAŞLILAR CANLI RENKLERDEN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

        İlginç bir bulgu da, yaşlı bireylerin canlı renkleri gençlerden daha fazla beğenmesi. Bu da çevredeki renklerin, yaşlı bireylerin duygusal durumunu olumlu etkileyebileceğine işaret ediyor.

        RENKLERİN ETKİSİNİ GERİ GETİRMEK MÜMKÜN MÜ?

        Tam olarak engellenemese de, EnChroma gözlükleri gibi teknolojiler renk doygunluğunu geçici olarak artırabiliyor. Ayrıca, çevreyi daha doygun renklerle düzenlemek de fayda sağlayabilir.

        Kaynak: The Guardian

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Yazı Boyutu
