Tammy Abraham, Beşiktaş tarihine geçti!
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Siyah-beyazlı takımdaki ilk hat-trick'ini Konferans Ligi'nde St. Patrick's deplasmanında yaptı. İngiliz golcü attığı gollerle adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.
- 1
UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.
- 2
Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham attığı gollerle maça damgasını vurdu.
- 3
St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
-
- 4
3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI
Shakhtar Donetsk'le oynanan ilk maçta da ağları havalandıran Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşmış oldu.
- 5
- 6