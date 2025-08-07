Habertürk
        Tammy Abraham, Beşiktaş tarihine geçti! - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham, Beşiktaş tarihine geçti!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Siyah-beyazlı takımdaki ilk hat-trick'ini Konferans Ligi'nde St. Patrick's deplasmanında yaptı. İngiliz golcü attığı gollerle adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 23:58 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:58
          UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Beşiktaş deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya geldi.

          Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken, siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham attığı gollerle maça damgasını vurdu.

          St Patrick's filelerine üç gol gönderen Tammy Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

          3 MAÇTA 4 GOLE ULAŞTI

          Shakhtar Donetsk'le oynanan ilk maçta da ağları havalandıran Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşmış oldu.

        Habertürk Anasayfa