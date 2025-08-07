Putin ve Trump görüşecek mi? Rusya'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Putin ve Trump'ın önümüzdeki günlerde görüşmesi için anlaşmaya varıldı, detaylar üzerinde çalışmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

REKLAM advertisement1

Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi Haberi Görüntüle

Uşakov, görüşmenin yerinde anlaşıldığını ancak bunun daha sonra açıklanacağını söyledi. Uşakov ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Moskova'da gerçekleştirdiği temaslarda, Putin, Trump ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesi fikrini önerdiğini ancak Moskova'nın buna yorum yapmadığını dile getirdi.

PUTİN: ZELENSKIY İLE GÖRÜŞMEYE KARŞI DEĞİLİM

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump ile görüşme konusunda karşılıklı çıkarlarımız var, Zelenskiy ile görüşmeye de karşı değilim" dedi.

Rus haber ajansı, Trump-Putin görüşmesinin BAE'de olabileceğini bildirdi.

EN SON 2018'DE GÖRÜŞTÜLER ABD Başkanı Donald Trump, 2016-2020 yılları arasındaki bir önceki başlangıç döneminde 2018 yılında düzenlediği Avrupa gezisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyle tamamlamıştı. İki lider, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti. Zirvenin ardından Trump, zirvenin iki ülke arasındaki ilişkileri önemli ölçüde iyileştirdiğine inandığını söylemiş ve "İlişkimiz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Ancak yaklaşık dört saat önce bu durum değişti. Buna gerçekten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: PUTİN İLE YAKINDA GÖRÜŞME İHTİMALİM YÜKSEK

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istediğini kaydeden Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini aktarmıştı. Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek" diye cevap vermişti.