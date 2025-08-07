Emlak vergisinde sert artış

Emlak vergisi ödemelerinde baz alınan Emlak vergi değeri (rayiç bedel) 4 yılda 1 güncelleniyor. Son olarak 2021'de yapılan değerleme 2022, 2023, 2024 ve 2025'te geçerli oldu. 2026'dan itibaren baz olarak alınacak değerlemeler yapıldı ve muhtarlıklar ile e-devlet üzerinden ilan edildi. Ayrıca her yıl sonunda Yeniden Değerleme Oranı'nın yarısı kadar artış otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Ödemeler belediyeler tarafından tahsil ediliyor.

YÜZDE 1000'LERE VARAN ARTIŞ

Türkiye'nin her yerinde rayiç bedellerde yaşanan artışlar, yüzde 1000'lere kadar ulaştı. Ortaya çıkan sert artışların ardından vatandaşlar, mahkemelere başvurarak artışların iptalini talep ediyor.

Büyükşehirlerde konutun rayiç bedelinin binde 2'si kadar, diğer şehirlerde binde 1 oranında emlak vergisi ortaya çıkıyor, 2 taksit halinde ödeniyor.

İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDEKİ ARTIŞ

BÖLGE 2025 2026 Artış (%) Şişli / Hüsrev Gerede Cad 52472 300000 472 Kadıköy / Rıhtım Cad 63623 250000 293 Kadıköy / Bahariye 53444 230000 330 Sarıyer / Katar Cad 21631 175000 709 Şişli / Teşvikiye Cad 46509 420000 803 Küçükçekmece / Yeniyol Cad 3600 53000 1372 Beyoğlu / İnönü Cad 208000 1253000 502

Değerlemeler, Takdir Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyonda belediyeden, vergi dairesinden, Tapu Müdürlüğü'nden, Ticaret Odası'ndan ve muhtarlıktan olmak üzere 7 kişi bulunuyor.

Hesaplanan vergi borçları, muhtarlıklara asılıyor ve e-Devlet ile bazı belediyelerin web sitelerinden görülebiliyor.

Vatandaşların ortaya çıkan vergi tutarlarına yıl sonuna kadar itiraz etme hakkı bulunuyor.

SATIŞTA HARÇLAR DA YÜKSELECEK Rayiç bedellerde yaşanan artış tapu satışlarında ortaya çıkan harç ödemelerini de yükseltecek. Tapu satışlarında alıcı ve satıcıdan yüzde 2 (toplam yüzde 4) harç ödemesi alınıyor. ENFLASYON VE KONUT FİYAT ENDEKSİ NE KADAR YÜKSELDİ? 2021'den bu yana enflasyondaki artış, temmuz ayı baz alındığında yüzde 473,5 olarak kayıtlara geçti. Konut Fiyat Endeksi ise 2021'in 2. çeyreğinden 2025'in 2. çeyreğine kadar yüzde 785 arttı. Konut Fiyat Endeksi artış grafiği BAKANLIK DA ÇALIŞMA YAPIYOR Mayıs ayında duyurulan bilgiye göre; Bakanlık, gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler ile ödenmesi gereken vergi ve harçları mercek altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışıyla mücadele çalışmaları kapsamında geliştirdiği Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi ile ilk aşamada bu yıl içinde el değiştiren 16 binden fazla taşınmazı taradı, tapu beyanı ile gerçek değeri arasında fark olanlar için 9 bin 150 kişiden açıklama talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de MEVA'nın kısa süre içinde ülke genelindeki tüm vergi dairelerinde kullanılmaya başlanacağını belirterek, şunları söylemişti:

"Böylece her vergi dairesi sorumlu olduğu alan içindeki tüm gayrimenkulleri harita üzerinden birçok bilgiye anında ulaşarak takip edebilme imkanına kavuşacak. Bu sayede alım satım işlemlerinin gerçek değerler üzerinden yapılmasının yanı sıra kiraya verilerek gelir elde edilen ve beyanname verilmesi gereken gayrimenkuller de kolaylıkla tespit edilerek gerekli işlemler hızlıca yapılabilecek. Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapuda gerçek satış bedelinden daha düşük bedel üzerinden işlem yapanlar kendilerinden açıklama istenmesini beklemeden harçlarını pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezasız şekilde ödeyebilir. MEVA uygulamasıyla doğru ve gerçek değerler üzerinden işlem yapılması sağlanarak, kayıt dışılığın azaltılması ve gönüllü uyumun artırılması hedefleniyor."