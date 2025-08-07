Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi
Sevimli mi, çirkin mi, yoksa tuhaf mı bulduğumu tam kestiremediğim son dönemin ünlü tüylü bebekleri Labubu ile tanışıklığım, yedi yaşında bir çocuk annesi olmamdan ileri geliyor. O yaş civarı arkadaş çevremiz (malum küçük arkadaşlar ediniyorum ben de) büyük ilgi duyuyor bu Labubu’lara…
Sadece çocuk çevremde göreceğimi sanmıştım bu tüylü yaratıkları ama yanılmışım.
Meğer ünlüler dünyası kapısından da giriş yapmış koca gözlü yaratık. Lady Gaga, binlerce dolarlık Hermes çantasını yeterince şık bulmuş olmayacak ki, onu bir Labubu ile süslemeyi tercih etmiş.
Ama konunun sadece Lady Gaga’nın bir kerelik tercihinden ibaret olmadığını anlamam kısa sürdü. Rihanna, Dua Lipa gibi isimler de çoktan yeni çanta aksesuarını bulmuş. Meğer çocuklar için bir oyuncak olan Labubu, ünlülerin yanı sıra gençler arasında en şık çantalara takılan birer aksesuara dönüşmüş. Üstelik Birkin, Chanel gibi lüks modaya ait çantalar için kullanılan aksesuar şeklindeki peluşların en nadir olanlarının fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor.
İster kabul edelim ister etmeyelim, ama bugün artık bu tüylü bebeklerin küresel bir sansasyon haline geldiği bir gerçek. Hatırlayın, hani bir dönem uzun saçlı troll bebekler vardı. 1990’lı yıllarda sadece çocukların değil, yetişkinlerin de elinden düşmüyordu. Yine aynı yıllarda Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi’ler vardı hani… Minik bir avuç içi cihazı, tıpkı bir bebek gibi besliyordunuz…
Çinli oyuncak üreticisinin çıkardığı elf benzeri yaratık Labubu da 2025’in takıntısına dönüştü. Dünyanın Labubu'ya olan hayranlığı, üretici şirketin kârını geçen yıl neredeyse üç katına çıkardı ve bazılarına göre, pandemi ve Batı dünyasıyla gergin ilişkiler nedeniyle zarar gören Çin'in yumuşak gücünü harekete geçirdi.
Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung’un ‘Canavarlar’ adlı resimli kitap serisi için yarattığı bu bebekler, 2019 yılında oyuncak üreticisi ile iş birliği kapsamında figürlere dönüştürüldü. O zamandan beri popülerlikleri, özellikle de çanta süsü formunda, hızla arttı.
Sivri kulaklar, iri gözler ve tam dokuz dişi gösteren muzip bir sırıtışla kendine has bir görüntüsü var Labubu’ların. Bu yaratıkları tartışmaya açan internet dünyası, bunların sevimli mi yoksa tuhaf mı olduğuna bir türlü karar veremiyor.
Son dönemde pek çok trendin kaynağı olarak TikTok gerçeği yadsınamaz. #Labubu etiketi altında milyonlarca video üretimi var baktığınızda. Kutu açma anları mı dersiniz, kendi ördükleri Labubu versiyonlarını heyecanla paylaşanlar mı, herhangi bir konuyu Labubu’ya bağlayan videolar mı…
Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız aslında. Yetişkinler de sevimli olan her şeyin kilit tüketicisi haline geldi. Amerika merkezli araştırma grubu Circana'ya göre, her 5 oyuncak ve oyundan biri artık 18 yaş üstü kişiler tarafından kendileri için satın alınıyor.
Çinli şirket Pop Mart, tavşan kulaklı ve çılgın bir sırıtışa sahip bu tüylü yaratıkları 2019'da dağıtıma çıkardı. Geçen yıl hayran kitlesi kazanan Labubu için şirket, 2024 yılında satışlarında yüzde 700'den fazla artış bildirdi.
Çin’de doğan, en fazla Amerika’da büyüyen Labubu kültü, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki sınırın giderek belirsizleşmesiyle ‘çocuk yetişkinler’ arasında daha fazla değer görüyor. Veriler, son birkaç yılda, daha fazla Amerikalı yetişkinin peluş oyuncak satın aldığını gösteriyor.
Yetişkinliğin ağırbaşlı olma zorunluluğunu reddedenler, yetişkin hayatına daha fazla oyun katmak istiyor. ABD’de kültler üzerine çalışan Emory Üniversitesi’nden Prof. Erica Kanesaka, Labubu’ları, “kamusal alanda sevimlilik gösterileri" olarak tanımlıyor. Hayranları, Labubu'yu ofis masalarına, vardiyalı çalıştığı fast food dükkanlarına iş günlerinde taşıdıklarını anlatıyor. Bu oyuncak için ödenen paralar değişkenlik gösteriyor. ABD’de fiyatlar 30 dolar ila 10 bin dolar arasında değişiyor.
Büyük boyutlarda ürünlere dönüşmüş Labubu’lar 120 bin dolara kadar çıkıyor. Hatta insan boyutundaki Labubu bebeği, Pekin'deki bir müzayedede 150 bin dolara alıcı bularak yeni bir dünya rekoru kırdı. Ülkemizde de oyuncak fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor.
Labubu takıntısı dünyada öyle vahşi bir boyuta ulaştı ki, üretici şirket mağazalarda yaşanan kaos haberlerinin ardından İngiltere’de Labubu'ların mağazadan satışını askıya almaya karar verdi.
YETİŞKİNLER İÇİN LABUBU'NUN ANLAMI
Peki, yetişkinler neden bu oyuncaklara ihtiyaç duyuyor? Sevimli nesneleri benimsemeye yönelik bu savunmacılık, çocukluğun korunaklı bir yaşam evresi olarak görüldüğü bakışın yavaş yavaş dağıldığını gösteriyor.
‘Çocuk gibi olmak’ giderek daha olumlu bir çağrışım kazanıyor. Fikirlere daha açık olma, tutuculuktan uzaklaşma gibi anlamlar ifade edebiliyor. Aslına bakarsanız yetişkin olmanın ne anlama geldiğine dair tutumlar da değişiyor.
Çocukların yetişkin olduklarında kırılganlıklarından kurtulmaları gerektiği varsayımı, artık daha az kabul görüyor. İnsanlar kaygılı olduklarını itiraf etmekten utanmıyorlar örneğin. İşte yetişkinliğe karşı bu yeni bakış açısı, harika bir pazarlama taktiğiyle tüm dünyayı kasıp kavuran bir fenomen yaratabiliyor.
Labubu’yu üreten şirketin sosyal medya paylaşımları, pazartesilerden nefret eden, kahve içen ve Zoom toplantılarına feci dağınık odalardan katılan veya ofise gitmek yerine dışarıda arkadaşlarıyla (veya oyuncaklarıyla) oynamayı tercih eden çalışanlara yönelik gibi görünüyor.
Kanıtlar, bu yaklaşımın başarılı olduğunu gösteriyor. Labubu’yu üreten şirketin nisan ayında çevrimiçi mağazasını ziyaret edenlerin yüzde 39'unun 25 ila 34 yaş aralığında olduğunu görmezden gelemeyiz.
Hayata karşı eğlenceli tavır, git gide yayılıyor. Çünkü herkes biliyor ki pazartesi sabahı o korkunç uyanma alarmı yine çalacak, e-postalar yine gelecek. Ama ‘çocuk yetişkin’ mantığına göre, sabah 9'daki o toplantıya bir oyuncak getirirseniz kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz.