Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?

Sevimli mi, çirkin mi, yoksa tuhaf mı bulduğumu tam kestiremediğim son dönemin ünlü tüylü bebekleri Labubu ile tanışıklığım, yedi yaşında bir çocuk annesi olmamdan ileri geliyor. O yaş civarı arkadaş çevremiz (malum küçük arkadaşlar ediniyorum ben de) büyük ilgi duyuyor bu Labubu’lara…

Sadece çocuk çevremde göreceğimi sanmıştım bu tüylü yaratıkları ama yanılmışım.

Meğer ünlüler dünyası kapısından da giriş yapmış koca gözlü yaratık. Lady Gaga, binlerce dolarlık Hermes çantasını yeterince şık bulmuş olmayacak ki, onu bir Labubu ile süslemeyi tercih etmiş.

Ama konunun sadece Lady Gaga’nın bir kerelik tercihinden ibaret olmadığını anlamam kısa sürdü. Rihanna, Dua Lipa gibi isimler de çoktan yeni çanta aksesuarını bulmuş. Meğer çocuklar için bir oyuncak olan Labubu, ünlülerin yanı sıra gençler arasında en şık çantalara takılan birer aksesuara dönüşmüş. Üstelik Birkin, Chanel gibi lüks modaya ait çantalar için kullanılan aksesuar şeklindeki peluşların en nadir olanlarının fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor.

İster kabul edelim ister etmeyelim, ama bugün artık bu tüylü bebeklerin küresel bir sansasyon haline geldiği bir gerçek. Hatırlayın, hani bir dönem uzun saçlı troll bebekler vardı. 1990’lı yıllarda sadece çocukların değil, yetişkinlerin de elinden düşmüyordu. Yine aynı yıllarda Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi’ler vardı hani… Minik bir avuç içi cihazı, tıpkı bir bebek gibi besliyordunuz…

Çinli oyuncak üreticisinin çıkardığı elf benzeri yaratık Labubu da 2025’in takıntısına dönüştü. Dünyanın Labubu'ya olan hayranlığı, üretici şirketin kârını geçen yıl neredeyse üç katına çıkardı ve bazılarına göre, pandemi ve Batı dünyasıyla gergin ilişkiler nedeniyle zarar gören Çin'in yumuşak gücünü harekete geçirdi.

Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung’un ‘Canavarlar’ adlı resimli kitap serisi için yarattığı bu bebekler, 2019 yılında oyuncak üreticisi ile iş birliği kapsamında figürlere dönüştürüldü. O zamandan beri popülerlikleri, özellikle de çanta süsü formunda, hızla arttı.

Sivri kulaklar, iri gözler ve tam dokuz dişi gösteren muzip bir sırıtışla kendine has bir görüntüsü var Labubu’ların. Bu yaratıkları tartışmaya açan internet dünyası, bunların sevimli mi yoksa tuhaf mı olduğuna bir türlü karar veremiyor.

Son dönemde pek çok trendin kaynağı olarak TikTok gerçeği yadsınamaz. #Labubu etiketi altında milyonlarca video üretimi var baktığınızda. Kutu açma anları mı dersiniz, kendi ördükleri Labubu versiyonlarını heyecanla paylaşanlar mı, herhangi bir konuyu Labubu’ya bağlayan videolar mı…

Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız aslında. Yetişkinler de sevimli olan her şeyin kilit tüketicisi haline geldi. Amerika merkezli araştırma grubu Circana'ya göre, her 5 oyuncak ve oyundan biri artık 18 yaş üstü kişiler tarafından kendileri için satın alınıyor.