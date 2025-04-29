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Daha maskülen görünmek isteyen erkekler kirpik kesme trendini başlattı

Genç erkekler, daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine giriyorlar. Kirpik kesme trendi yükselişte...

Giriş: 29.04.2025 - 07:00 Güncelleme: 29.04.2025 - 07:00
Melike Tümer
Haberler Stil Erkeklerde kirpik kesme trendi: Daha maskülen görünmek isteyen erkekler kirpik kesme trendini başlattı

"Erkeğin makyajı, sakal tıraşıdır" derler. Ama galiba artık her şey bununla sınırlı değil. Son erkek bakım trendine hazır olun. Genç erkekler daha 'erkeksi' görünmek için kirpiklerini kesiyorlar. TikTok'ta bu trendin örneği çok. Kuaför sandalyesinde önce saçlar, sonra sakallar şekillendiriliyor, ardından sıra kirpiklere geliyor. Düzeltici veya makas kullanarak kirpikler bir hamlede kesiliveriyor.

Uzun kirpikler ne zamandan beri kadınsı algılanmaya başladı, bilmiyorum. Daha uzun kirpikler gibi basit ve insana çekicilik kazandıran bir özelliğin 'erkeksi olmayan' tarafı ne olabilir? Tabii bunun kültürel normlara, cinsiyetten beklentilere dayandığını söylemek yanlış olmaz. Gözlerin belirgin bir kadınsı özellik olarak vurgulanması, kirpikleri belirginleştirmeyi, daha uzun ve daha koyu hale getirmeyi amaçlayan uygulamalar nedeniyle kadınlara has olarak görülüyor.

Ama bu bakış açısından yola çıkarak makası eline almayı düşünen varsa, neyi riske attığına dikkat etmeli. Bir kere makas gibi keskin nesneleri göze yaklaştırmak çok akıllıca değil. Tehlikeli ve gözün hassas yüzeyi olan korneaya zarar vermesi olası. Kornea aşınması denen şey, keratit (korneanın iltihaplanması), kornea ülseri gibi komplikasyonlara neden olabiliyor. Göz sağlığı uzmanlarına göre bu sonuçlar düşündüğümüzden daha yaygın.

Diyelim ki çok dikkatlisiniz ve sorunsuz bir şekilde kirpiklerinizi kestiniz... Yine de tehlikeyi atlatmış sayılmazsınız. Kirpiklerin varoluş amacı tozlara karşı güvenlik bariyeri oluşturmak. Onları keserek gözlerinizin toz, kir ve diğer tahriş edici maddelerle temas etme riskini artırırsınız. Mikrop ve bakterilerin gözünüze girmesini engelleyen kirpiklerden kurtulmak, göz enfeksiyonlarına çanak tutmak anlamına geliyor.

Kirpikler ayrıca gözü kaplayan ve tahriş edici maddelerden koruyan, gözyaşı filmini de etkiliyor. Gözyaşı filmi, gözümüzün yüzeyini örterek onu ıslak tutan tabakaya deniyor. Kirpikler daha kısa olduğunda, gözler daha da hızlı kurur ve bu da işini yapma yeteneğini etkileyebilir.

Yüzümüze doğru gelen bir şey gördüğümüzde irkiliriz ya da gözlerimizi kapatırız yani hani? Bir bebeğin parmağı, kedinin patisi veya uçan bir böcek gibi... Bunun nedeni, onu kelimenin tam anlamıyla görmemiz değil. Kirpikler, gözün yüzeyine çarpmak üzere olan bir nesneyi algılıyor ve göz kırpma refleksini tetikliyor. Dolayısıyla kesilmiş kirpikler gözlerin kapanması için daha az zemin hazırlıyor ve bu da kornea aşınması veya başka bir göz yaralanması geçirme olasılığını artırıyor.

Kirpiklerin belki de beklenmedik bir faydası, güneşten korunma sağlaması. Zararlı güneş ışınlarından koruyup parlak ışığa karşı hassasiyeti azaltan kirpiklerden kurtulmak, tüm bu etkilere direkt maruz kalmak anlamına geliyor. Computers in Biology and Medicine dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir çalışma, kirpiklerin kornea tarafından alınan ultraviyole ışığı yaklaşık yüzde 12-24 oranında azalttığını gösterdi.

Tüm bunları dikkate alınca daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine girmek anlamsız gibi görünüyor. Peki, erkekler bunu neden yapıyor?

Toplumsal olarak erkeklikle özdeşleştirilmiş davranışlar, görünüşler ve rollerden bahsediyoruz maskülenlik deyince. Sert görünmek, duygularını bastırmak, güçlü ve kontrollü olmak gibi şeyler genellikle maskülenlikle bağdaştırılıyor. Oysa doğal olmayan bir şeyin, yani sırf toplumsal beklentilere uymak için başka birine dönüşmeye çalışmanın yapay ya da anlamsız olduğunun farkına varmak gerekiyor. Bu doğal olmayan şeye, kirpikleri de dahil edebiliriz. Yaptığım küçük çaplı anket çalışmasında, kısaltılmış kirpikler kadınlar tarafından beğeni görmedi.

Yani kirpik kesme trendini biz kadınlar bol bol ‘hayır’la uğurluyoruz. Saç ve sakal dengesiyle tehlikesiz ve uygulanabilir bir maskülenliğe ise ‘evet’ diyoruz.

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