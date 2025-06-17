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Z kuşağının hobileri değişti

2025 Mayıs ayında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının rahatlamak için başvurduğu en az bir büyükanne hobisi olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre her fırsatta teknoloji bağımlısı ya da meraklısı diye yaftalanan Z kuşağı o elindekini sessizce yere bırakmaya başladı.

Giriş: 17.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 07:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Z kuşağının hobileri değişti

Z kuşağı, 1997 ile 2012 yılları arasında doğan, telefon bağımlısı, teknoloji meraklısı yaklaşık 2 milyar kişi. Mayıs 2025'te 18-28 yaşları arasındaki 1.600 Z kuşağı Amerikalı ile yapılan bir ankette, gençlerin çoğunluğunun odaklanmak, kaygıyı azaltmak ve dünyada fiziksel olarak bir yer kapladığını anlamak için başvurduğu en az bir “büyükanne hobisi” olduğu ortaya çıktı.

Bu hobiler arasında günlük yazmak, bahçe ile uğraşmak, yemek yapmak, örgü örmek, kağıt oyunları oynamak, kitap okumak, eski filmleri izlemek, tığ işi yapmak, yapboz, nakış işleme ve başka hobiler yer alıyor.

Z Kuşağı ‘Büyükannenin Hobilerini’ seviyor

Büyükannenin evinde geçirdiğiniz bir öğleden sonra kadar güzel bir şey var mı? Onun vintage eşyalarla dolu oturma odası, eskimiş kadife kanepeleri ve sizin için hazırladığı bitmek bilmeyen atıştırmalıkları her zaman her insana huzur verir.

Kahve içip eski fotoğraf albümlerine bakarken zamanın daha yavaş geçtiğini hissedersiniz. Z Kuşağı da evde bu huzuru yeniden kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Yeni bir ankete göre, Z kuşağı ekran başına zaman öldürmek yerine “büyükanne hobileriyle" ilgileniyor.

En popüler aktivite kitap okumak

En popüler aktivite kitap okumak (yüzde 10,9) ve ardından yemek pişirmek (yüzde 8,8) oldu.

Z kuşağı, bu yeni hobi değişimini sadece eğlence için (yüzde 23,81) ve ardından zihin sağlıkları için (yüzde 22,06) yaptıklarını belirtiyor. Yüzde 16'sı, yavaş tempolu hobiler sayesinde zihinsel sağlıklarının iyileştiğini ve streslerinin azaldığını fark etti, bu da büyük bir kazanç!

Babaanne hobileri artık daha havalı ve trend

Bu trend benim kendi deneyimlerimle de örtüşüyor. Henüz aşçılığa soyunup mutfağı dağıtmadıysa da Z kuşağından olan kızım, stresini azaltmak ve yaratıcılığı tetiklemek için günlük tutmaya, hikaye yazmaya ve resim yapmaya başladı. Geçen gün de örgü öğrenmek istedi. Bunların artık büyükannelerin torunlarına öğretmeye çalıştıkları sıkıcı hobiler gibi değil de çevrimdışı zaman geçirmek için havalı ve trend olan yöntemler olarak görülmesi açıkçası beni mutlu ediyor. Daha sanatsal ve yaratıcı, daha yavaş, problem çözme yeteneğini geliştiren, daha sabır gerektiren hobi odaklı bir yaşam tarzına doğru giden bu süreci görmekten ziyadesiyle memnunum.

Pinterest de bu trendi gözlemliyor

Z kuşağı, hayatlarının her alanında çevreleriyle yeniden bağlantı kurmak istiyor. Doğa odaklı geziler yapıyor, kitap kulüpleri düzenliyor, doğal bahçe tasarımları ve astrolojiden ilham alan makyaj trendlerine yöneliyor. Pinterest'in kısa süre önce yayınladığı 2025 Yaz Trend Raporu'nda gençlerin yaz için kitap önerileri, örgü modelleri, el sanatları, ikinci el eşyalarla ev dekorasyonu ya da resim fikirleri aradığı ortaya çıktı.

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