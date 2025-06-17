Z kuşağının hobileri değişti

En popüler aktivite kitap okumak

Z kuşağı, bu yeni hobi değişimini sadece eğlence için (yüzde 23,81) ve ardından zihin sağlıkları için (yüzde 22,06) yaptıklarını belirtiyor. Yüzde 16'sı, yavaş tempolu hobiler sayesinde zihinsel sağlıklarının iyileştiğini ve streslerinin azaldığını fark etti, bu da büyük bir kazanç!

Babaanne hobileri artık daha havalı ve trend

Bu trend benim kendi deneyimlerimle de örtüşüyor. Henüz aşçılığa soyunup mutfağı dağıtmadıysa da Z kuşağından olan kızım, stresini azaltmak ve yaratıcılığı tetiklemek için günlük tutmaya, hikaye yazmaya ve resim yapmaya başladı. Geçen gün de örgü öğrenmek istedi. Bunların artık büyükannelerin torunlarına öğretmeye çalıştıkları sıkıcı hobiler gibi değil de çevrimdışı zaman geçirmek için havalı ve trend olan yöntemler olarak görülmesi açıkçası beni mutlu ediyor. Daha sanatsal ve yaratıcı, daha yavaş, problem çözme yeteneğini geliştiren, daha sabır gerektiren hobi odaklı bir yaşam tarzına doğru giden bu süreci görmekten ziyadesiyle memnunum.