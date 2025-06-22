HT Gastro
Stil

Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu

Converse'den türetilen parmak arası bile görmüştük ama bu kadarı da fazla dediğinizi duyar gibiyiz. Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls isimli stil danışmanları tarafından tasarlanan küp şeklindeki eğlenceli Converse yani Cubverse sosyal medyada tanıtıldı.

Giriş: 22.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu

Tasarımcılar Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls ikonik bir spor ayakkabıyı küp şeklinde yeniden tasarladılar. Converse'i Cubverse'e dönüştürdüler.

https://www.instagram.com/reel/DKIFZXwtRlb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Matrix'teki bir hata gibi, nesnelerin doğru topolojiyle görüntülenemediği Cubverse, video oyunu estetiğini fiziksel dünyaya taşıyor ve tanıdık ayakkabı modelini gerçeküstü bir monolit haline dönüştürüyor.

Ayakkabı, 3 yıllık bir hazırlık döneminin ardından, giyilebilir bir kültürel totem olarak ve günlük nesnelere bakış açımızı sorgulatan bir tasarım parçası olarak tasarlandı. Sosyal medyada ilgiyle karşılanan ayakkbıyı sünger bopa benzetenler oldu.

Daha önce hazırlanan özel ve ilginç converse tasarımlarından örnekler...

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Dünyanın En İyi Restoranı Maido seçildi
Hangi koltuklar daha güvenli?
Uzmanlar, belirli koltuklarda oturan yolcuların uçak kazasından kurtulma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
Benzer modellerde olsalar da 500 liralık ve 5000 liralık kot pantolon arasında ne gibi farklar var? Kumaş kalitesi mi, işçilik mi yoksa sadece marka algısı mı fiyatlardaki uçurumu artırıyor?
90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford ile birlikte 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran Christy Turlington, bir zamanlar kullandığı saç kesimiyle 2025 modasına yön verecek gibi gözüküyor...
İşte yılın popüler gelinlik modelleri
Havaların ısınmasıyla düğün mevsimi geldi çattı. Gelinlerin 'tatlı' telaşı da başladı. Peki yeni sezonda gelin adaylarını hangi gelinlik modelleri ve trendler bekliyor?
Babaanneler göreve!
2025 Mayıs ayında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının rahatlamak için başvurduğu en az bir büyükanne hobisi olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre her fırsatta teknoloji bağımlısı ya da meraklısı diye yaftalanan Z kuşağı o elindekini sessizce yere bırakmaya başladı.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Nerede kaldı o eski hasır sepetli simitçiler?
30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
İnsan alışkanlıkları, insanın eşya ile ilişkisi... Sosyoekonomik ve kültürel yelpazenin tüketim alışkanlıklarına etkisi ne olabilir? Bir ailenin sahip oldukları bize o aile hakkında neler anlatabilir?
Gece müzeciliği 27 noktada başlıyor
Gece müzeciliğinin rotası belli oldu. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak programa göre İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada müzeler gece gezilebilecek. Bu müzeler hangileri?
Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
Brezilya'da Mato Grosso do Sul eyaletindeki kasvetli bir hapishane hücresinde, bir adam Don Kişot'un son sayfasını çevirir, kitabı kapatır ve kalemi eline alır. Bundan sonra yazacakları, hapis cezasını kısaltabilir.
Deniz feneri ebeveynliği
Bazen, bir ebeveynin yapabileceği en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır! Uzmanlar 'helikopter ebeynlik' yerine 'deniz feneri ebeveynliği'ni öneriyor
Kişisel stil öldü mü?
Sokakta yürürken gördüğünüz bir kişinin ne giydiğine bakarak onun ne kadar "çevrimiçi" olduğunu anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Birkin kahkül modeli geri döndü
Jane Birkin 60'ların sonunda şöhrete kavuşmasından bu yana bir stil ikonudur. Sadece Hermes çantaları yüzünden değil, günümüzün en trend saç modellerinden birini icat ettiği için de teşekkür etmeliyiz ona. İşte yeni nesil arasında gene popüler olan Birkin kahkülleri...
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Hangi renk sebze ne işe yarar?
Meyve ve sebzelerden oluşan gökkuşağı beslenmeyi teşvik etmek, tüm yaş gruplarında sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için basit bir stratejidir.
'Görevimiz Tehlike' kırmızı halıda
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filmiyle devam etti. Kırmızı halıda yine 'sade' tercihler göze çarptı
Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi
'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
Müziğin son dönemde en sevilen genç kadınlarından bazıları popun katı kısıtlamalarını reddediyor. Onlara 'Alt-Girls' ya da daha anlaşılır tabirle 'Alternatif Kızlar' deniyor. Yaza damga vurmak için gün sayıyorlar
Anneler gerçekten ne ister?
Anneme en pahalı hediyemi ilkokul 1'deyken verdim. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız. Anne olunca anladım ki, ben de benzer bir hediyeyi bekliyormuşum hep. Şimdi, reklamları kapatıp anneleri dinlemeye hazır mısınız?
Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
Snob mu züppe mi tiki mi? Ya da hiçbiri mi? Met Gala teması olan Black Dandyism ne demek? Nereden doğdu? Kıyafetler olduğundan da fazla anlam barındırabilir mi? Siyah erkekler gösterişli modayı, gurur ve direnişi ifade etmek için nasıl kullandı?
2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
ABD Michigan'da sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için 300 kişi biraraya geldi ve toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak elden ele kitapları iki sokak ötedeki yeni mekana taşıdılar. Bir zamanlar İstiklal'de Robinson Crusoe Kitabevi de bu şekilde taşınmıştı.
Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kırmızı halıda birçok davetli, 1940'larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi. Takım elbiseler ve siyah renk 'mavi' halıya hakimdi...
Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
UNESCO'nun 2017 yılında gastronomi şehri seçtiği Hatay'da mezeler hariç sıcak olarak 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Ve bu haberde en özel 28 tanesini bulacaksınız.
Erkeklerde kirpik kesme trendi
Genç erkekler, daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine giriyorlar. Kirpik kesme trendi yükselişte...
Dünyanın en pahalı 5 lisesi
Dünyanın en pahalı 5 lisesi İsviçre'den özel okullar. Pek şaşırtmadı değil mi?
Bekarlık demansı engelliyor mu?
Florida Üniversitesi'nden Dr. Selin Karaköse ve ekibi tarafından yürütülen 18 yıllık bir çalışma, evli olmayan yetişkinlerin evli olanlara göre daha düşük bunama riskine sahip olabileceğini öne sürerek eski varsayımlara meydan okuyor ve diyor ki evlilik tek başına daha iyi bir bilişsel sağlığı garanti etmez.
Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Adolescence, ergenlik dönemine dair pek çok soruyu gündeme yeniden getirdi. Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım ile diziden yola çıkarak son yıllarda ergenlik döneminde artan şiddeti, akran zorbalığı ile siber zorbalığı, çocuk ile aile arasındaki iletişim eksikliğini ve bu çocukları nasıl kazanabileceğimizi konuştuk
Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
Yüksek tavanlı, mermer masalı büyük salonlarıyla Viyana kafeleri, şehrin sosyal ve kültürel merkezini oluşturuyor. UNESCO'nun kültür mirası olarak kabul ettiği bu kafeleri adeta bir müze gibi gezebilirsiniz…
Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
Baget, yağsız bir hamurla yapılan uzun ve ince bir Fransız ekmeğidir. Fransızlar iyi bir baget ekmeğinin beş duyuya hitap ettiğini söyler. Bir baget ekmek Fransızlara başka neler ifade eder?
Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
"Ne var canım, çocuk özenmiş, yüzüne bazı cilt bakım ürünleri sürmüş" diyenler ve "Bizim kız da büyüyünce çok süslü olacak" diye konuya 'sevimlilik' çerçevesinden yaklaşmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Çocuk yaşta kozmetik tutkusu, ileride geri döndürülemez sorunlara yol açabiliyor
Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
Yaşlanırken ne normaldir ne değildir? Yaşlandıkça olabilecek 4 tuhaf değişiklik nelerdir?
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor
New York'ta bir restoran mutfağına şef olarak sadece herkesin en sevdiği aşçıları alıyor: Büyükanneleri. Yıllardır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiren bu usta şefler arasında iki de Türk büyükanne var.
Milyonların izlediği 6 saatlik sabah rutini 
Fitness koçunun buzlu yüz banyosu ve muz kabuğu masajıyla saatler süren sabah rutini anlamsız ve gülünç bulunsa da milyonlarca kullanıcı tarafından izleniyor…
Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
İnsanlardaki baharat arzusu, bazen acıya katlanabilme becerilerinin önüne geçebiliyor. Peki nedir bu insanların acıya düşkünlüğü?
Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.
Sütyen ile meme kanseri arasında bir ilişki var mı?
Meme kanseri dünya genelinde ve ülkemizde kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. Peki meme kanserini yeterince tanıyor muyuz? Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. A. Enes Arıkan, toplumda meme kanseri hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgiyi anlattı
Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
Bazı kültürlerde anılar, diğerlerinden çok daha erken yaşlarda şekilleniyor. Ancak araştırmalar, iki ya da üç yaşından önceki anıları hatırlamanın pek mümkün olmadığını gösteriyor. Eğer Sheldon Cooper değilseniz, o kadar geriye gitmek gerçekten zor olabilir. 23 aylıkken büyükannesinin kendisine verdiği brisket tarifini hatırlayarak, babasını büyük bir dertten kurtaran Sheldon'ın aksine, aynı ortamda bulunan ikizi Missy için bu anı, sadece bir sis bulutundan ibaretti
Çocuğunuz Google’a sormadan kendiniz konuşun
Google'dan önce davranın; cinsellik hakkında çocuğunuzla önce kendiniz konuşun. Cinsellik eğitmeni Rayka Kumru yeni kitabında çocuklarla bedenler ve mahremiyet hakkında neyin, nasıl konuşulabileceğine dair çok önemli ipuçları veriyor.
Tablet sahibi olma yaşı 2
Günümüzde çocukluğun tanımı oldukça zor, çünkü tablet sahibi olma yaşı 2 ye indi.
Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
Kime 'yaramaz' dememiz gerektiği konusu biraz kafa karıştırıcı. Bizim yaramaz nitelendirmemize karşılık uzmanlar, bu çocuklara "Duy beni, gör beni" diyen çocuklar tanımlaması yapıyor. Nasıl göreceğiz, nasıl duyacağız? Gelsin o zaman 'küçük yaramazlar'la baş etme taktikleri...
Donatella Versace'den beklenmedik veda...
1978 yılında kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, 28 yılın ardından görevinden ayrılıyor... Onun yerine gelen Dario Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı olacak!
Nostaljiyi biliyoruz peki ya ‘Solastalji’yi ne yapacağız?
Geçenlerde okuduğum bir yazıda daha önce hiç karşılaşmadığım bir kelime çıktı karşıma: Solastalji! Geçmişin hoş anılarını belirten 'nostalji'nin tanımlayamadığı bir özlemi anlatıyor. Modern dünyanın büyüdüğünüz evden, sokaktan, semtten, ilçeden, kentten hiçbir iz bırakmadığını gördüğünüzde omuzlarınıza çöken kederi anlatıyormuş 'solastalji'...
8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
Baharın gelişini müjdeleyen, sapsarı çiçekleriyle hayranlık uyandıran ve Adalar'ın simgesi olan mimoza, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de simgesi. Bunun nedeni, mimozaların da tıpkı kadınlar gibi güçlü ve dirençli olması!
'Oscar'lık yemek performansları
2025 Oscar'a aday filmler arasında en iyi yemek sahneleri hangileriydi? Yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlar içeren Oscar adaylarına göz atacağız.
ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. İran da nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti. İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo'ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi. ABD, B-2 bombardıman uçakları ile İran'daki üç nükleer tesisi vurduktan sonra Tahran ile iletişime geçerek amacının rejim değişikliği olmadığını iletti. ABD Başkanı Trump, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti
İsrail'deki yıkım görüntülendi
ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi vurmasının ardından İran, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in bazı bölgelerinde meydana gelen yıkım kameralara yansıdı
ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı çatışmalara dönüşen gerilim, ABD'nin bu gece İran'ın nükleer tesislerini hedef almasıyla yeni bir boyuta evrildi. Bu kriz nasıl başladı, ABD nereleri vurdu, İran nasıl karşılık verebilir? BBC, ABD'nin saldırılarına dair bilinenleri derledi
ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
CANLI | İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırılar karşılıklı olarak devam ederken, ABD, bu gece TSİ 03.00 sularında İran'ın 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi. İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler...
ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
Analistler, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının, küresel piyasalar açıldığında ani bir tepkiye yol açabileceğini, petrol fiyatlarını yükseltebileceğini ve güvenli limanlara kaçışı tetikleyebileceğini ifade etti. Analistlerin 'en kötü senaryosunda' petrol fiyatlarının 130 doları aşabileceği ifade ediliyor.
Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
ABD'nin İsrail-İran hattındaki savaşa bu gece İran'daki nükleer tesisleri vurarak dahil olmasıyla gerilim had safhaya çıktı. ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "muhteşem bir operasyon" olarak değerlendirirken, saldırının hemen ardından ülkede Trump'a karşı tepkiler gelmeye başladı.
YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri başladı
Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştır" denildi. Emniyette ifadesi alınan Altaylı'nın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi
Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul'da yapımına başlanan bir metro hattında işlerin durduğunu ve yüklenici firma yetkililerinin Bakanlığın projeyi devralmasını talep ettiğini belirtti. Kendilerine projenin kredisinin sağlandığını ve devam etmeleri gerektiğini söylediğini ifade eden Bakan Uraloğlu "Dediler ki; 'Öncesinde gelen 60 milyon Euro bizim işe kullanılmadı.' Bir kere işlem olarak bu nasıl olur benim aklım durdu, onu söyleyeyim. Yani hem böyle bir şeyin işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle, gerçekten nereye kullanıldı, o konuda bir bilgiye sahip değilim. Ama 60 milyon Euro'luk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Gerçekten nereye gittiğini ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" dedi
Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
Kızının nişanına pasta alarak giden taksici, gittiği istikamet olduğu için son aldığı yolcu tarafından öldürüldü. Eşkalden yola çıkan cinayet masası, bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheliyi tespit etti. Sorguda bir başka cinayeti daha çıkan katil zanlısı, tutuklandıktan kısa bir süre sonra serbest kaldı. Kayıplara karışan katil zanlısı Rus sevgilisiyle tam bir yıl sonra taksiciyi öldürdüğü tarihte seri cinayetler işleyen bir katilin kurbanı oldu. Akıllara durgunluk veren zincirleme cinayetleri çözen cinayet uzmanı emekli polis memuru İsa Başköy, o olayın ayrıntılarını Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi..
Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
Kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler, geleceğiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.
"Bitti" demeden bitmez
Şener Şen, geçinemediği için sinema oyunculuğuna mecburen başladı. Şen'in ışıltılı kariyeri; 'Hababam Sınıfı'ndaki 'Badi Ekrem' ile parladı. Aslına bakılırsa Şen; 'Badi Ekrem'i Zeki Alasya, son anda başka bir filmde rol almak istediği için canlandırdı. Şener Şen'in büyük bir yetenek olduğu işte bu şekilde ortaya çıktı. Şen'in yeteneğinin temelini ise gençlik yıllarında işportacılıktan, öğretmenliğe kadar birçok mesleği icra etmesi oluşturuyor. Şener Şen'in geçtiğimiz günlerde "Bitti" cümlesi hayranlarını bir hayli üzdü
Gece yarısı mağaza açtırdı
Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir, Bodrum'da gece yarısı mağaza açtırarak alışveriş yaptı. Gündeş'in kızı Alara Zarrab da alışveriş turunda yer aldı
Edebi sopa!
Birinin lakabı '100 beygirlik yazı makinası' diğerinin ise 'şiir tankeri'. Biri edebiyatımıza 200'den fazla eser kazandırdı diğeri ise binlerce şiir... Biri meslektaşının sırtında bastonu paralarken diğeri de çiçeği burnunda genç şairi sopalamaktan geri durmamıştı. İşte Ahmet Mithat Efendi ile Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'eli sopalı' hâlleri... Habertürk'ten Mehmet Şimşek'in haberi
Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
Havaların ısınmasıyla beraber kene vakalarında artış görülürken, kene ısırığı kaynaklı hastalıklar da can almaya devam ediyor. Peki kene ısırığı ne zaman tehlikelidir? Kenelerin neden olduğu hastalıklar nelerdir? Her kene ısırığı ölümcül seyirli midir? Çocuklar kene ısırığından nasıl etkileniyor? Kene ısırığına karşı ne yapılmalı? Kene tarafından ısırılan kişiye tetanoz aşısı yapılmalı mı? Bu konuda yanlış bilinen doğrular nelerdir? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, merak edilen bu soruların yanıtlarını paylaştı
Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
İnsanlar ayaklarını ne zaman korumaya başladı? Oregon'daki 10.000 yıllık sandaletlerle başlayan bu hikâye, Güney Afrika'daki 150.000 yıllık izlere kadar uzanıyor. Bilim insanları, kaybolmuş ayakkabıların izini fosil izlerinde sürüyor. İşte detaylar...
Guardiola'dan İlkay açıklaması!
Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen ve kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
'Rebeka' ve 'Kız Milleti' şarkılarıyla 1990'lı yıllarda iz bırakan şarkıcı Akın ile konuştuk. Bir dönemin ünlü ismi, Shakira ile ilgili de bir itirafta bulundu
Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
2025 yaz modası: Kız kıza tatil
Görünen o ki birçok ünlü için 2025 yaz modası; kız kıza tatil oldu. Bir hafta içinde 3 grup ünlünün kız kıza tatili, objektiflere yansıdı