Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu
Converse'den türetilen parmak arası bile görmüştük ama bu kadarı da fazla dediğinizi duyar gibiyiz. Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls isimli stil danışmanları tarafından tasarlanan küp şeklindeki eğlenceli Converse yani Cubverse sosyal medyada tanıtıldı.
Tasarımcılar Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls ikonik bir spor ayakkabıyı küp şeklinde yeniden tasarladılar. Converse'i Cubverse'e dönüştürdüler.
Matrix'teki bir hata gibi, nesnelerin doğru topolojiyle görüntülenemediği Cubverse, video oyunu estetiğini fiziksel dünyaya taşıyor ve tanıdık ayakkabı modelini gerçeküstü bir monolit haline dönüştürüyor.
Ayakkabı, 3 yıllık bir hazırlık döneminin ardından, giyilebilir bir kültürel totem olarak ve günlük nesnelere bakış açımızı sorgulatan bir tasarım parçası olarak tasarlandı. Sosyal medyada ilgiyle karşılanan ayakkbıyı sünger bopa benzetenler oldu.
Daha önce hazırlanan özel ve ilginç converse tasarımlarından örnekler...