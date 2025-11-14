Dışarıdan mekanik görünen bu fotoğraflar, Steinway piyanolardan Stradivarius kemanlara kadar dünyanın en kıymetli ve eski enstrümanlarının şiirsel iç kısımlarının detaylarını veriyor. Brooks’un Müzikte Mimari (Architecture in Music) adını taşıyan fotoğraf serisi; piyano, saksafon, çello, flüt ve diğer müzik aletlerinin içeriden görüntülerini keşfetmemizi sağlıyor.

Brooks önce bir kaç özel proje için Panasonic Lumix ile bir ortaklık kurdu. Son birkaç yılda, bu mikro fotoğrafları çekmek için gerekli donanımı geliştirerek daha da küçük detaylara erişebilmeyi başardı. Endoskopik kamerayı yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık için uyarlayarak, kemandan obuaya kadar her şeyin içine girebildi. Bu teknolojik ilerleme fotoğrafçılık adına büyük bir başarı sayılıyor.