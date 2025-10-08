Borsacı Antep

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 5 yılda 1,2 milyondan 6,3 milyona çıkarken borsada yerli yatırımcıların varlık tutarı da 203 milyar liradan 4,5 trilyon liraya ulaştı. Borsada hesabı olanların ortalama kişi başı varlığına baktığımızda ise en büyük tutar 1 milyon 952 bin ile İstanbul'da bulunurken Gaziantep son 5 yılda büyük bir atak yaptı. Antep'te 2020'de kişi başı hisse tutarı 98 bin 800 lira iken bu rakam yüzde 483 artış ile 576 bin 267'ye tırmandı. Gaziantepliler'in hisse seçimini de iyi yapıp borsadan kazandıkları anlamına gelen bu artış da Türkiye'de iller arasındaki en yüksek zıplamayı ifade ediyor. Antalya ve başkent Ankara da borsada en başarılı şehirler olarak dikkat çekiyor.