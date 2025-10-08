Habertürk
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale

        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale

        İsrail ordusu, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na müdahale etti. TSİ 05.30 sularında İsrail askerleri, Gazze'ye giden gemiye çıktı ve üç gemiye el koydu. İsrail Dışişleri Bakanlığı yolcuların sınır dışı edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.10.2025 - 06:14 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:52
        Küresel Sumud Filosu'nun ardından Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu bu sabah TSİ 05.30 sularında İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

        İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

        Özgürlük Filosu'nun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu. Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

        Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

        Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

        İSRAİL ASKERLERİ GEMİLERE ÇIKTI

        Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

        Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

        İSRAİL: YOLCULAR SINIR DIŞI EDİLECEK

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, filoya yapılan müdahalenin ardından yaptığı açıklamada yolcuların sınır dışı edileceğini aktardı. Açıklamada, "Özgürlük Filosu'ndaki gemiler ve yolcular güvende, İsrail limanına aktarıldıktan sonra derhal sınır dışı edilecekler" denildi.

        Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

