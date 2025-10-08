Habertürk
Habertürk
        Galatasaray'ı milli arası sonrası zorlu viraj bekliyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ı milli arası sonrası zorlu viraj bekliyor!

        Süper Lig'de 8 hafta sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, kasım ayındaki diğer milli araya kadar 23 günlük süreçte 6 karşılaşmaya çıkacak.

        Giriş: 08.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:23
        • 1

          Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da fırtına gibi başladı. Ligde ilk 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 3 puan topladı.

        • 2

          Bu sezon oynadığı 10 resmi maçta sadece 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılıları, milli ara sonrası ise zorlu bir dönem bekliyor.

        • 3

          Galatasaray, kasım ayındaki diğer milli araya kadar 23 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 mücadeleye çıkacak.

        • 4

          Kritik viraja 18 Ekim'deki Başakşehir maçıyla girecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadelenin ardından 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i konuk edecek.

        • 5

          Cimbom, daha sonra ise ligin güçlü ekipleri Göztepe ve Trabzonspor'u RAMS Park'ta ağırlayacak.

        • 6

          5 Kasım'da ise rota yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek. Aslan, Devler Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        • 7

          Sarı-kırmızılıların 6 maçlık yoğun fikstürü 9 Kasım'da Kocaelispor maçıyla sona erecek ve bu karşılaşmanın ardından liglerde milli araya gidilecek.

        Habertürk Anasayfa