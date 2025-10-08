Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!

        Mersin'de, dün sabah tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin yapılan soruşturmada, 29 yaşındaki sürücü Cemal Karakuş'un, sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 08:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:43
        Mersin'in Erdemli ilçesinde dün sabah yaşanan feci kazada domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal Karakuş (29) idaresindeki minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde şarampole yuvarlandı.

        4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

        6 YARALININ DURUMU AĞIR

        Yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÖLÜMÜ GÖTÜRDÜ

        Öte yandan, tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden şoför Cemal Karakuş'un sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        Yaralıların tedavisinin ve kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Haberi Görüntüle
