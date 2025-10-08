Mersin'in Erdemli ilçesinde dün sabah yaşanan feci kazada domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal Karakuş (29) idaresindeki minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde şarampole yuvarlandı.

AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÖLÜMÜ GÖTÜRDÜ

Öte yandan, tedavisi Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden şoför Cemal Karakuş'un sürücü belgesinin olmadığı ve daha önce bu nedenle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Yaralıların tedavisinin ve kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.