Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.814,11 %0,74
        DOLAR 41,7117 %0,03
        EURO 48,4831 %-0,33
        GRAM ALTIN 5.398,65 %1,07
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,07 %1,41
        BITCOIN 121.706,00 %-0,25
        GBP/TRY 55,8593 %-0,23
        EUR/USD 1,1617 %-0,34
        BRENT 65,91 %0,70
        ÇEYREK ALTIN 8.826,85 %1,07
        Haberler Ekonomi Altın Altında kritik eşik aşıldı: Gram 5 bin 400'e yaklaşırken Cumhuriyet altını 35 bini geçti! İşte 8 Ekim 2025 güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları... - Altın Haberleri

        Altında kritik eşik aşıldı: Gram 5 bin 400'e yaklaşırken Cumhuriyet altını 35 bini geçti

        Artan jeopolitik gerilimler 'güvenli liman' olan altına talebi artırdı. Altın ons başına 4 bin dolar seviyesini ilk kez aştı. Gram altın 5 bin 390 TL Cumhuriyet altını ise 35.143 TL ile zirve tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 08:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altında kritik eşik aşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD ekonomisine dair endişeler ve hükümetin kapanma olasılığı nedeniyle altın dur durak bilmiyor.

        Ons altın 4 bin doları aşarak zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 390 TL ile rekor kırdı.

        CUMHURİYET ALTINI 35 BİN TL'Yİ GEÇTİ

        Çeyrek altın 8.622 TL’den Cumhuriyet altını ise 35.143 TL’den işlem görüyor.

        Altın, küresel ticaret belirsizlikleri, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ülkenin mali istikrarına ilişkin kaygılar arasında bu yıl yüzde 50’den fazla değer kazandı.

        BofA'DAN TEMKİNLİ OLMA ÇAĞRISI

        Altındaki bu yükselişle birlikte Goldman ve UBS altın tahminini yükseltirken BofA ise temkinli olma çağrısı yaptı.

        Goldman üçlü Avrupa borsalarındaki yatırım fonu (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarını gerekçe göstererek Aralık 2026 altın fiyat tahminini ons başına 4 bin 300 dolardan bin 900 dolara yükseltti.

        İsviçre'nin bankacılık devi UBS Güçlü rallinin ardından ons altında kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini söyleyerek önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

        Bank of America, pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, altının 4 bin dolara yaklaşırken “yükseliş trendinde yorulma” belirtileri gösterdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte bir “düzeltme veya konsolidasyon” dönemine yol açabileceği uyarısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Habertürk Anasayfa