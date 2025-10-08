Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Kredi kartı kartı borcu olanlar dikkat! - Para Haberleri

        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek

        Giriş: 08.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:27
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin bitimine 2 gün kaldı.

        BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

        Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

        Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

        AZAMİ FAİZ ORANI 3.11

        Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

        Yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

