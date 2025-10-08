Yanlış beslenme tavsiyesinin sonu hastanede bitti

New York Post'un haberine göre; kimliği belirsiz olan 60 yaşındaki bir adam ChatGPT'den beslenmesini nasıl iyileştirebileceğine dair ipuçları istedi. Sofra tuzunun (kimyasal adı sodyum klorür) sağlığa olumsuz etkileri hakkında yazılanları okuyan adam, ChatGPT'ye başvurdu ve bunun sodyum bromür ile değiştirilebileceği cevabını aldı.

Sodyum bromür, sofra tuzuna benzer görünse de tamamen farklı bir bileşiktir. Tıpta ara sıra kullanılsa da en yaygın olarak endüstriyel ve temizlik amaçlı kullanılır; uzmanlar da ChatGPT'nin bundan bahsettiğine inanıyor.

60 yaşındaki adam aldığı tavsiyeden üç ay sonra hastaneye kaldırıldı. Daha önce psikiyatrik bir geçmişi olmamasına rağmen, hastanede geçirdiği 24 saatin ardından giderek paranoyaklaşan hastanın, hem işitsel hem de görsel halüsinasyonlar yaşadığı bildirildi. Kendisine sıvı, elektrolit ve antipsikotik ilaçlar verildi ve kaçmaya çalışınca, hastanenin yatılı psikiyatri ünitesine yatırıldı.