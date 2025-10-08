Habertürk
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın | Son dakika haberleri

        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 1919 yılında Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı evde yangın sonucu hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 05:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 06:32
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Atatürk'ü Havza'ya davet eden heyette bulunan Bayram Efendi'ye ait yaklaşık iki asırlık konağın bahçesindeki kameriyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının eve de sıçraması üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında kameriye ile evin dışında hasar oluştu.

        Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'da bir süre kaldığı Bayram Efendi Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 2009 yılında koruma altına alınmıştı.

        2 katlı, 8 odası bulunan konakta 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alındıktan sonra restorasyon çalışmasına başlanmış ancak tamamlanmamıştı.

