Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Cengiz Ünder, performansını yükseltirken ilk 11'e göz kırpıyor.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbide deplasmandan 1-1'lik skorla dönerken sonradan oyuna giren Cengiz Ünder performansıyla dikkat çekti.
67. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, 21 kez topla buluşurken 14 pasta 12 isabet buldu ve 3 kilit pas attı.
Cengiz, 74. dakikada Rafa Silva'ya "Al da at" dercesine bir pas atsa da Portekizli futbolcu bomboş durumda topu auta yollamıştı.
Derbide oyuna girdiği bölümde hücuma önemli bir hareketlilik getiren Cengiz'in idman performansını da artırdığı öğrenildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak ilgilendiği isimlerden olan Cengiz Ünder'in milli aranın ardından ilk 11 yarışına daha da iddialı olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den herhangi bir bedel ödemeden kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz'in 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Milli futbolcu bu sezon 5 lig maçında da sonradan oyuna girerken 95 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı.
