İsveçli çevre aktivisti Thunberg: "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan yüzlerce aktivistten biri olan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg dün akşam Yunanistan'a ulaştı.

Thunberg, Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda "Filistin'e Özgürlük" sloganlarıyla karşılandı.

Yaşananların utanç verici olduğunu söyleyen Thunberg, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hapishanelerdeki kötü muamele ve istismar hakkında çok uzun süre konuşabilirim, inanın bana, ama hikaye bu değil" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİR ULUSU YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İsveçli çevre aktivisti Greta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşananlar bir utanç. Hapishanelerdeki kötü muamele ve istismar hakkında çok, çok uzun süre konuşabilirim, inanın bana, ama hikaye bu değil. Burada olan şey, İsrail'in soykırım ve kitlesel yıkımını soykırım niyetiyle daha da kötüleştirip tırmandırmaya devam etmesi, gözlerimizin önünde tüm bir nüfusu, tüm bir ulusu yok etmeye çalışması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelleyerek uluslararası hukuku bir kez daha ihlal etmesiydi. İnsanlar açlıktan ölüyordu.

Bizim yaptığımız şey en asgari düzeyde. Bu soykırım kendi hükümetimiz, kurumlarımız, medyamız ve şirketlerimiz tarafından destekleniyor ve körükleniyor. Bu suç ortaklığına son vermek bizim sorumluluğumuzdur" Thunberg, dünya liderlerini ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları, Filistinlilere karşı gerçekleştirilen "soykırım" suçuna son vermeye çağırdı. REKLAM Diğer yandan İsrail yetkilileri, hafta sonu Türkiye, İspanya ve İtalya'ya sınır dışı edilen aktivistlerle yapılan röportajlarda ortaya çıkan kötü muamele suçlamalarını bir kez daha reddetti. İsrail yetkilileri iddiaları şiddetle reddederek, aktivistlerin haklarına gözaltında tutuldukları süre boyunca saygı gösterildiğini yineledi. Ancak aktivistlerin birçoğu alıkonuldukları süre boyunca kötü muameleye maruz kaldığını vurguladı. İsrail yetkilileri iddiaları şiddetle reddederek, aktivistlerin gözaltında tutuldukları süre boyunca haklarına saygı gösterildiğini öne sürdü.