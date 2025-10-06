Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Avukat Serdar Öktem otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin olarak yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU Avukat Serdar Öktem, Sinan Ateş suikastı davasındaki sanıklardan biriydi. "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılandığı 22 sanıklı davada bir süre tutuklu yargılanan Öktem, geçen yıl 2 Ekim'deki duruşmada tahliye edilmişti. Dosyası ayrılan Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.