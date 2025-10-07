Habertürk
        Mersin'de feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 08:05 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:24
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Mersin'de, yürek yakan kaza sabah erken saatlerde Erdemli ilçesinde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkiinde şarampole devrildi.

        5 CAN KAYBI, 14 YARALI VAR

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa