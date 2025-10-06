Eski hakemler Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?

"GOLÜN VERİLMESİ DAHA DOĞRU OLURDU"

Bahattin Duran: "Top Asensio'nun eline gelmedi, göğüs bölgesinden geldi. Burada elle oynama olsa, hakemin ofsayt kararı olsa bile penaltı olurdu. Asensio elle oynamadı, göğüs bölgesinden top sekerek gitti. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Golü atan 7 numaralı oyuncuya bu bayrak kalktı. O oyuncu zaten ofsayt pozisyonunda değil. Zaten çizgi gelecekti, ofsaytta olmadığı gösterilecekti. Yardımcı hakemin tespiti yanlış. Bu top kalecinin uzağında. Kalecinin müdahale edememesi 17 numaralı oyuncu değil, UEFA'nın güncellenen yorumu bu. Kaleci müdahale edemedi zaten, diğer oyuncuya gitti top. Sahada bu pozisyona yardımcı hakem, 17 numaralı oyuncuya kaldırmış olabilirdi. UEFA'nın en güncel yorumuna göre golün verilmesi en doğru karardı."

Deniz Çoban: "Golün verilmesi daha doğru olurdu. Artık kaleci hamle yapacak olsa da bir şey değişmez. Kaleci hamle yapacaksa önceden yapmalıydı. 17 numaralı oyuncu çıksa da kalecinin kurtarma şansı yok."