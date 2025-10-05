Habertürk
        Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Samsunspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla bugünkü maçtaki bir puandan mutlu olmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:17
        
        
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, "Bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum." dedi.

        • 2

          Tedesco, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını aktardı.

        • 3

          Maçın ilk 20 dakikasında tüm kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan Tedesco, "İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi, rakibi kontrol ediyorduk. Stadı, atmosferi, taraftarları, her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsunspor'un yakalamış olduğu ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı. Ondan sonra ilk yarıda 15 top kaybı yaptık ki bu yapmış olduğumuz top kayıpları bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz top kayıplarıydı. Belirttiğim gibi Samsunspor'un yakalamış olduğu o pozisyondan sonra takım dağıldı ve arka arkaya toplar kaybettik, kaybettik ve kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla bugünkü maçtaki bir puandan mutlu olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Karşılaşmada çok fazla orta yapma ve şut çekme imkanlarının olduğunu ancak 10 saniye bekledikleri için rakibin bunu engellediğini dile getiren Tedesco, "Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz. Aslında 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. 0-0 oynarken kötü oynarsınız ama iyi orta ve duran toplar maçı değiştirebilir. Ama dürüst olmak gerekirse bugün de yöntemler yoktu. Bugün gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü aslında 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir. Ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim." şeklinde konuştu.

        • 5

          Tedesco, taraftarların maçtan sonra hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını normal karşıladığını belirtti.

        • 6

          Samsunspor'un golü ve penaltısının VAR kararlarıyla iptal edilmesine değinen Tedesco, şunları kaydetti:

          "Evet, dürüst olmak gerekirse bu durumda hiçbir şey görmedim. İlk pozisyonda arkamı dönmüş arkadaşlarımla konuşuyordum. Televizyonu görmedim, fotoğrafları, klipleri görmedim. Ama genel olarak bence hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi ve oyunu durdurduğu zamanlar doğru karardı. Eğer bugün kaybetmiş olsaydım, Samsun'u tebrik edecektim. Çünkü hak etmişlerdi. Ama bugün bir puan aldık, şu anda kaybetmedik ve iki galibiyet sonrası, almış olduğumuz iki zorlu galibiyet sonrası bugün almış olduğumuz sonucu kabul etmek benim için zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi iki tane üst üste zor galibiyet almıştık ve modumuz iyiydi, iyi bir akıştaydık, öz güvenimiz iyiydi. Ama bugün maçın ilk 20 dakikasından sonra bunu kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maçta galibiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum."

        • 7
