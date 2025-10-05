Habertürk
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi

        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi

        Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından, bugün, Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yarıştığı seçim gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:53
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

        Lazkiye ilindeki valilik binasında kurulan seçim merkezinde, seçmen heyeti üyeleri oylarını kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

