Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulamasında tarih değişti | SON DAKİKA HABER

        Dikkat! Kış lastiği uygulamasında tarih değişti!

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının süresini 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellediklerini belirterek, "Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 08:54 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili bilgi verdi.

        "4 AYDAN 5 AYA ÇIKARDIK"

        Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları ifade etti:

        "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğunu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım-15 Nisan olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz."

        REKLAM

        Uraloğlu, il sınırları içinde kış lastiği uygulamasının valiliklerce belirlendiğini anımsatarak, valiliklerin uygulamayı belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabileceklerini belirtti.

        CEZASI: 5 BİN 856 TL

        Bu nedenle sürücülerin duyuruları takip etmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını ifade etti.

        Uraloğlu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kış lastiği uygulaması
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa