        Haberler Dünya Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır | Dış Haberler

        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılmasına yönelik açıklama yaptı. Trump, "Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:46
        Trump: Netanyahu Gazze'deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, Gazze'de yönetimde kalmakta ısrar etmesi halinde "tamamen yok olacağını" belirtti.

        Trump ABD'li haber kanalı CNN'e verdiği mülakatta, "Hamas'ın Gazze'deki iktidarı ve kontrolü devretmeyi reddetmesi halinde ne olacağı" sorusuna, "Tam bir yok oluş." şeklinde yanıt verdi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes planına uyduğunu savunan Trump, Hamas'ın bu konudaki tutumunun ise "yakında" ortaya çıkmasını beklediğini ifade etti.

        ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için sunduğu önerinin gerçeğe dönüşmesi konusunda umutlu olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştığını vurguladı.

        Rubio'dan Gazze açıklaması
        Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, öğle saatlerinde, Trump'ın açıkladığı saldırıların derhal durdurulması ve esir takası planına rağmen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirmişti.

        Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

        Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

        Trump, 4 Ekim'de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda da "İsrail'in, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşmasının tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

        ABD Başkanı'nın bu açıklamayı yaptığı gün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 67 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

        TRUMP'TAN YENİ GAZZE AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Trump yaptığı yeni açıklamada, anlaşmanın İsrail için mükemmel olduğunu ifade etti.

