        Yakalayanın kısmeti açılıyor! Gelinler neden düğünde çiçek fırlatıyor? Bakın kökeni nereye dayanıyormuş!

        Düğünlerde gelinlerin en çok beklenen anlarından biri şüphesiz çiçek buketini fırlatmasıdır. Misafirler arasında heyecan yaratan bu gelenek, aslında yalnızca romantik bir ritüel değil; kökleri yüzyıllar öncesine dayanan kültürel bir alışkanlıktır. Peki bu uygulama nereden çıkmıştır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 07:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 07:30
        • 1

          Düğünlerin en neşeli ve heyecanlı anlarından biri gelinin çiçek buketini fırlatmasıdır. Peki, eğlenceli bir gelenek gibi görünen bu anın aslında Orta Çağ’a kadar uzanan bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz? İşte çiçek fırlatma ritüelinin kökeni ve günümüzdeki anlamı…

        • 2

          ORTA ÇAĞ’DA ŞANS SEMBOLÜ

          Çiçek fırlatma geleneği, Orta Çağ Avrupa’sında ortaya çıktı. O dönemlerde gelinliğin ve gelin buketinin şans getirdiğine inanılıyordu. Davetliler, gelinden bir parça koparmak için adeta yarışır, bu parçayı taşıyan kişinin de evlilik yolunda şans bulacağı düşünülürdü.

        • 3

          Ancak gelinliği parçalamak gelinler için rahatsız edici olunca, bu alışkanlık zamanla çiçeğin fırlatılmasıyla değiştirildi. Böylece hem misafirler uğur bulmaya devam etti, hem de gelinler kıyafetlerini korumuş oldu.

        • 4

          BEKAR KADINLAR İÇİN UMUT IŞIĞI

          Günümüzde çiçek fırlatma geleneği, özellikle bekar kadınlara umut ve eğlence dolu bir an yaşatıyor. Buketi kapan kişinin sıradaki evlenecek kişi olacağı inancı, düğünlerde eğlenceli bir rekabet ortamı yaratıyor.

        • 5

          ÇİÇEKLERİN SİMGELERİ

          Buketlerin sadece evliliği değil, aynı zamanda yeni başlangıçları da simgelediğine inanılıyor.

        • 6

          Gelinin buketi fırlatması, hayatında yeni bir sayfa açan çiftin bu şansı misafirleriyle paylaşmasının bir yolu olarak da yorumlanıyor. Özellikle kır çiçekleri, güller veya laleler gibi seçilen çiçeklerin anlamları da ritüele ayrı bir derinlik katıyor.

        • 7

          MODERN DÜĞÜNLERDE YERİ

          Her ne kadar kökeni eski dönemlere dayansa da, bu gelenek günümüzde hâlâ popülerliğini koruyor.

        • 8

          Bazı çiftler çiçek fırlatma yerine peluş oyuncak ya da sembolik eşyalar kullanarak modern yorumlar katmayı tercih ediyor. Yine de çiçek buketi, romantizmin ve uğurun birleştiği en klasik düğün anlarından biri olmayı sürdürüyor.

