        Haberler Gündem Dairesinin önüne hayvan dışkısı atan komşusundan, bu kez 'yüzüne kapı çarptığı' için şikayetçi oldu

        Dairesinin önüne hayvan dışkısı atan komşusundan, bu kez 'yüzüne kapı çarptığı' için şikayetçi oldu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda huzur yerle bir! İddialara göre kapı önüne bırakılan dışkıdan kızgın yağ tartışmasına, son olarak da yüzüne çarpılan kapıyla 7 gün rapora uzanan gerilimde Ali Şen adalet arıyor. Gözaltına alınıp serbest bırakılan komşu M.S. hakkında soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:42
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ali Şen, geçen yıl tartıştığı komşusu M.S.'den, evinin önüne hayvan dışkısı attığı görüntülerle suç duyurusunda bulundu.

        Şen, dün akşam yine karşılaştığı M.S.'den bu kez de apartmanın kapısını yüzüne vurduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ortaokul öğretmeni komşu M.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Apartman sakini Ali Şen
        Apartman sakini Ali Şen

        Olay, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın zemin katında oturan ortaokul öğretmeni M.S., evinin tuvalet giderlerini tıkamakla suçladığı 3'üncü katta oturan Ali Şen ile tartıştı. Şen ise kapısının önüne kızgın yağ döküp duvarına vurarak binada oturanları rahatsız etmekle suçladığı M.S. hakkında geçen yıl polise gidip, savcılığa da suç duyurusunda bulunurken, evinin girişine ve kapı önüne güvenlik kamerası koydu. Şen, 31 Ağustos’ta da komşuları M.S.'nin, kağıtta getirdiği hayvan dışkısı kapısının önüne atmasının, güvenlik kamerasıyla görüntülenmesine ilişkin de suç duyurusunda bulundu ve eşinin cep telefonuyla çektiği gürültü görüntülerini de polise teslim etti. Soruşturmalar devam ediyor.

        7 GÜN RAPOR VERİLDİ

        İddiaya göre; dün akşam meydana gelen olayda ise Ali Şen, binanın girişinde karşılaşıp tartıştıkları M.S.'nin, apartmanın kapısını yüzüne çarpması sonucu yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gidip muayene olan Ali Şen'e 7 gün iş göremez raporu verildi. Şen, polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan komşu M.S., polis merkezine getirildi. M.S., ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

