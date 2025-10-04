Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyerek baskın düzenlediği Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk vatandaşlarının 36'sı THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a geliyor. 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in abluka altına aldığı ve insanlık dramı yaşattığı Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Haberi Görüntüle

        Keçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

        Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

        REKLAM

        Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

        Uçak saat 14.00'da havalandı

        Türk ve diğer ülke vatandaşı onlarca aktivisti alıkonuldukları İsrail'den alıp İstanbul'a götürmesi beklenen Türk Hava Yolları (THY) uçağının bir süre sonra İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kalktı.

        İşlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağına bindi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşı İstanbul'a uçuyor.

        Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a geliyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas barışa hazır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Haberi Görüntüle

        Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        "Gazze için her anlamda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız kardeşlerimizi bir an önce huzura, güvene eriştirmektir.

        Geçen hafta ABD'de bu yönde temaslarda bulunduk. BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları tüm dünyanın gündemine taşıdık.

        Sayın Trump ile de bu konuyu konuştuk. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı.

        İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sumud filosu yolcuları 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Habertürk Anasayfa