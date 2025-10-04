Dışişleri'nden Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in abluka altına aldığı ve insanlık dramı yaşattığı Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenlenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Keçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

Türk ve diğer ülke vatandaşı onlarca aktivisti alıkonuldukları İsrail'den alıp İstanbul'a götürmesi beklenen Türk Hava Yolları (THY) uçağının bir süre sonra İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kalktı.

İşlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY'nin TK6920 sefer sayılı uçağına bindi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşı İstanbul'a uçuyor.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas barışa hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze için her anlamda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız kardeşlerimizi bir an önce huzura, güvene eriştirmektir.

Geçen hafta ABD'de bu yönde temaslarda bulunduk. BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları tüm dünyanın gündemine taşıdık.

Sayın Trump ile de bu konuyu konuştuk. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı.

İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sumud filosu yolcuları 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacak."