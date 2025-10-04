Kocaeli'nde olay, saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesiste bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği iddia edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 ÖLÜ

DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına olduğu tespit edildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİ AKTAŞ: PATLAMA DEĞİL İŞ KAZASI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.