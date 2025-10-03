Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili teklif ettiği plana yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi.

Hamas, plana yanıt vermek adına Filistinli gruplarla geniş çaplı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

REKLAM advertisement1

Hamas'tan yapılan açıklamada "Gazze'nin geleceğine dair konular, kapsamlı bir ulusal tavra bağlıdır." ifadelerine yer verildi.

Hamas ayrıca açıklamasında "Savaşın durması ve İsrail'in çekilmesi için Trump'ın planı uyarınca esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze'nin yönetimini Filistinlilerden oluşan teknokrat bir yönetime bırakmayı da kabul ettiklerini bildirdi.

MUSA EBU MERZUK'TAN AÇIKLAMALAR

El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğini belirlemek vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir." diye konuştu.

REKLAM

Ebu Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.

Ebu Merzuk, müzakereler olmaksızın planın uygulanamayacağını söylerken, İsrail işgali sona ermeden silahsızlanma olmayacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı Haberi Görüntüle ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtının yazılı metnini sosyal medya üzerinden paylaştı President Donald J. Trump releases important statement on Hamas’ response to President Trump’s proposal: pic.twitter.com/yNyetA1bP1 — The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025 TRUMP'IN PLANI ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmiş ve görüşmenin hemen ardından Gazze ile ilgili plan paylaşılmıştı. Söz konusu plana göre, Gazze'nin Filistinlilerden oluşan apolitik ve teknokrat bir komite tarafından yönetilmesi öngörülüyor. Donald Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu'nun ise denetleyici pozisyonda olacağı plana göre, uluslararası uzmanlar da komitede yer alacak. Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli Haberi Görüntüle