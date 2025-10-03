Habertürk
        Galatasaray'a dev gelir! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a dev gelir!

        Galatasaray, 2024–25 sezonundan itibaren yürürlükte olan forma tedarik sponsorluğu anlaşmasını Puma ile yeniden müzakere ederek revize etti.

        Giriş: 03.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:56
        Galatasaray'a dev gelir!
        İlk imza sürecindeki maddi koşullardan memnun olunmaması üzerine Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu masaya oturdu ve önemli iyileştirmeler sağladı.

        Mevcut 5 yıllık sözleşme, 5+5 yıl (toplam 10 yıl) opsiyonlu yapıya kavuştu.

        Yıllık 5 milyon Euro seviyesindeki garanti bedel, bonuslarla birlikte iki katına çıkarılarak yıllık 10 milyon Euro seviyesine taşındı.

        Forma başına satıştan kulübün aldığı yüzde 40 pay değişmedi.

        Galatasaray'ın anlaşmadan çıkış maddesi de belli bir süre sonra devreye girecek.

        Galatasaray, Avrupa’daki benzer büyüklükteki kulüplerin forma satış adetleri ve garanti bedellerine bakarak, ilk anlaşmada yer alan 5 sezonda toplam 25 milyon Euro düzeyindeki sabit ödemeyi yetersiz buldu.

        Yapılan müzakerelerin ardından garanti tutar iki katına taşınırken, kulübün satıştan aldığı pay sabit tutuldu; böylece hem öngörülebilir sabit gelir yükseldi hem de yüksek satış performansında kazanç potansiyeli korundu.

        Peki yeni anlaşma ne anlama geliyor?

        Kulüp sezon başı bütçesini planlarken daha yüksek garanti nakit akışına sahip olacak.

        Satış performansı artıkça, değişmeyen %40 pay nedeniyle yukarı yönlü potansiyel aynı şekilde devam edecek.

        Belli bir süre sonra devreye girecek çıkış maddesi, piyasa koşulları veya stratejik tercihler değiştiğinde kulübe esneklik sağlayacak.

        Galatasaray, anlaşmanın finansal çıtasını “garanti + performans” dengesinde yukarı çekerek, hem kısa vadeli bütçe güvencesini artırdı hem de uzun vadeli gelir potansiyelini korudu.

