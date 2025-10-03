Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK Başkanı Palandöken: AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli - İş-Yaşam Haberleri

        TESK Başkanı Palandöken: AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi gerektiğini ifade etti

        Giriş: 03.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:30
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile perakende sektörünün sorunlarını görüşmek üzere Zoom üzerinden görüştü.

        Görüşmede Perakende Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulanırken, AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi ve işyeri açılış kurallarının yeniden belirlenmesi konularının ele alındığı belirtildi.

        Palandöken X hesabından yaptığı açıklamada "Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Uzun zamandır dile getirdiğimiz gibi, zincir marketler ve AVM’ler karşısında tüm sektörlerdeki esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor. Haksız rekabet koşulları esnafımızın gelirini azaltırken aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Bu nedenle Perakende Yasasının güncellenmesi artık tercih değil, acil bir zorunluluktur. Yasanın güncellenmesiyle birlikte hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve yerel istihdam güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli X'te @B_Palandoken hesabından servis edilmiştir.

