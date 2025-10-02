Zeynep Özkaya, Gabriel Guevara ile bir araya geldi - Magazin haberleri

'Sihirli Annem' dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Özkaya, geçtiğimiz mayıs ayında pilot sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girmişti.

Zeynep Özkaya, bu kez yurt dışı seyahatiyle adından söz ettirdi. Oyuncu, Nicole Wallace ve Gabriel Guevara'nın başrollerini paylaştığı 'Culpa' serisinin devamı olan 'Culpa Nuestra' filminin özel gösterimine katılmak için İspanya'nın tatil beldesi Ibiza'ya gitti.

Gösterim sonrası film ekibiyle bir araya gelen Zeynep Özkaya, filmin ünlü yıldızı Gabriel Guevara ile tanışarak bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi.