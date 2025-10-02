Türk Aktivistler Habertürk TV'ye konuştu

İsrail donanması, Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başlarken, bazı gemilere İsrail askerlerinin çıktığı bildirildi.

Filoda bulunan Türk aktivistler, yaşananları Habertürk TV yayınında anlattı.

Filoya müdahale başlamadan önce Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlayan Davut Taşkıran, 12 İsrail gemisinin kendilerine doğru yaklaştığını ifade ederken, aralarındaki mesafenin 10 mil kadar olduğunu söylemişti.

Taşkıran, İsrail müdahalesi sonucu kişisel bilgilerine erişilmemesi için elektronik eşyalarını denize atacaklarını bildirdi

Taşkıran, İsrail'in müdahalesini beklediklerini ve kendilerini İsrail gemilerine alacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.

Filodaki bir diğer aktivist Mustafa Çakmakçı ise, İsrail müdahalesine dakikalar kala Sena Alkan'a açıklamalarda bulundu.

Çakmakçı, İsrail tarafından kendilerine nasıl bir muamelede bulunacağını bilmediklerini ifade ederken, kendilerini insanların vicdanına emanet ettiklerini söyledi.

Alma gemisinin İsrail tarafından irtibata geçilen ilk gemi olduğunu söyleyen Çakmakçı, durumun kabul edilebilir olmadığını ve ülkelerin ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

Çakmakçı'nın konuşmaları sırasında Alma gemisine bir müdahale olduğu bildirildi.

Mustafa Çakmakçı, filoda çok sayıda gemi olması nedeniyle İsrail müdahalede zorlandığını dile getirdi.

YAŞAR YAVUZ: YOLA DEVAM EDEN GEMİLER VAR

İsrail'in bazı gemilere müdahale etmesinin ardından Habertürk yayınına bağlanan Türk aktivist Yaşar Yavuz, İsrail'in 50 geminin hepsine bir anda müdahale etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yavuz, öteki gemilere müdahalenin uzun sürdüğünü belirtirken 3 gemiye müdahalenin 2 saat sürdüğünü bildirdi.

Türk aktivist "Sanırım İsrail, sabaha kadar bu işi başaramayacak" derken, umutlarının 1 gemi dahi olsa Gazze'ye girmek olduğunu ifade etti.

MEHMET AYDIN: YOLUMUZA VAZGEÇMEDEN DEVAM EDİYORUZ

İsrail'in müdahalesinden yaklaşık 2 saat sonra Habertürk yayınında açıklamalarda bulunan Türk aktivist Mehmet Emin Aydın "Yolumuzdan vazgeçmeden devam ediyoruz." dedi.

Aydın, Gazze'ye yaklaşık olarak 65 deniz mili kaldığını belirtirken, kendilerini muhtemelen Mısır karasularına itmeye çalıştıklarını belirtti.

Türk aktivist, lider gemiler olan Alma ve Sirius ile bağlantının kesilmesilye filonun dağılmasını sağlamaya çalıştıklarını ancak filoda bulunan hiç kimsenin vazgeçmediğini dile getirdi.

Aydın, İsrail donanmasına ait savaş gemisinin çevrelerinde olduğunu, İsrail donanmasının kaç gemi ile geldiğini bilmediklerini söyledi.