Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı

ABD'li milyarder Elon Musk, bu kez Netflix'e savaş açtı.

X'in ve SpaceX'in sahibi Musk, Netflix'teki "Dead End: Paranormal Park" adlı animasyon dizisinin "trans ideolojisini dayattığını" öne sürerek platformun çocuklar için tehlikeli olduğunu iddia etti.

Musk konuya ilişkin kendi platformu X'te bir kullanıcının animasyonun yedi yaşındaki çocuklar için tanıtımının döndürüldüğüne vurgu yapması üzerine Musk paylaşımı alıntılayarak "Bu kabul edilemez" dedi.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Musk ardından sosyal medya platformunda "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin" yazdı ve Netflix'ini iptal edenlerin ekran görüntüsünü paylaştığı birkaç gönderiyi de destekledi.

Dizi ilk sezonunun ardından Ocak 2023'te iptal edilmiş, dizinin yaratıcısı ise konuya yönelik "Bu karakterlere hak ettikleri uygun sonu vermek planımdı. Ancak ne yazık ki, yetkililer artık istemiyor. Netflix'e bu diziyi onayladığı ve bize bu hikayeyi anlatma özgürlüğünü verdiği için minnettarlığımı vurgulamak istiyorum" demişti.

NETFLIX HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Milyarder girişimci Elon Musk'ın takipçilerine aboneliklerini iptal etmeleri çağrısında bulunmasının ardından hisselerde ise düşüş görüldü.

Çağrının ardından Çarşamba günü Netflix hisseleri yüzde 2'ye yakın düştü. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.