Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ülkelerinin gıda güvenliği ağı RASFF’ta çıkış noktası Türkiye olan ürünlere ilişkin 11 uyarı yer aldığını belirterek, Fransa’ya gönderilen gıda takviyelerinin yasaklı ilaç etken maddeleri içerdiği için Türkiye’ye iade edildiğini söyledi.

Bayburtluoğlu, "Gıda takviyelerinde zayıflama ilaçlarında kullanılan etken madde sibutramin ile ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan sildenafil; kuru incirde aflatoksin, kuru ve yumuşak incirde okratoksin A, toz kimyonda belge yetersizliği, taze biberde formetanat, çikolatada yüksek enterobakteri ve küf, E. coli ve bildirilmeyen renklendirici (tartrazin); armutta acetamiprid saptandı" dedi.

REKLAM advertisement1

YASAK AMA SATIŞI VAR

Etken madde olan sibutramin ile sildenafilin gıdalarda kullanılmasının yasak olduğunu ifade eden Bayburtluoğlu, bu maddelerin marketlerde, aktarlarda, büfelerde ve internet alışveriş sitelerinde rahatlıkla bulunabilen sakız, çikolata, macun ve benzeri atıştırmalıklara da eklenerek satıldığını söyledi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA MI?

Bayburtluoğlu, doktor kontrolünde kullanılması gereken bu etken maddelerin, çocuk ve gençlere hitap eden ürünlerin içinde yer aldığını ve bu durumun ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, "Bu ürünler kalp-damar sorunlarına, ani tansiyon yükselmelerine, bilinmeyen ilaç etkileşimlerine ve hatta ölüme varabilen sonuçlara yol açabilir. Tüketiciler çocuklarına ve kendilerine bu ürünleri asla alıp yedirmemeli, yetkililer ise bu ürünlerin tamamen piyasadan kaldırılması için denetimleri artırmalı" dedi. "SAHAYA İNİLEREK TARLADA ANALİZ YAPILMALI" Türkiye’de gıda ürünleri ihraç edilmeden önce belli denetimlerden geçirilse de kontrollerin artırılması gerektiğini vurgulayan Bayburtluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denetimler çoğunlukla ürün ihracata hazır hale geldikten sonra, limanlarda veya fabrikalarda yapılıyor. Oysa asıl sorun kaynağında, yani tarlada başlıyor. Üretim aşamasında kullanılan zirai ilaçlar, kimyasallar veya yanlış üretim yöntemleri zamanında fark edilmediği için sorun ürün yola çıktıktan sonra ortaya çıkıyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sahaya inerek düzenli olarak tarlada analiz yapması, üreticiye doğru yönlendirmeler sunması ve erken müdahalelerde bulunması gerekiyor. Böylece hem ihracatta ürünlerin geri dönmesi engellenebilir hem de iç piyasada tüketici daha güvenli gıdaya ulaşabilir."

"İMHA EDİLMELİ" Gıda ürünlerinde ilaç ham maddesi kullanılmasının kanunen yasak ve ilaç ham maddesi saptanan gıda ürünlerinin imha edilmesi gerektiğinin altını çizen Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği sınırlar üzerinde aflatoksin, pestisit gibi kalıntıların saptandığı kuru incir, üzüm, kayısı, fındık, Antep fıstığı ve baharat gibi ürünlerin ise, gümrükten geri döndüklerinde oldukları gibi kullanılması söz konusu değil. Eğer ürün belirli bir işlenme sürecinden geçerse ve farklı bir ürüne çevrilirse ancak o zaman kullanılabilir ya da limiti daha yüksek ülkelere yeniden ihraç edilmesi de söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. TÜKETİCİYE UYARILAR! "Piyasa ortalamasının çok altında bir fiyata satılan ürünler konusunda dikkatli olunmalı" diyen Bayburtluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kanun dışı ve faturasız şekilde satın alınarak depolarda uygunsuz koşullarda bekletilen ürünlerin değerinin altında fiyatlara satılabildiğini görüyoruz. Tüketicinin en büyük güvencesi devletin sıkı denetimi ancak güvenilir markaları tercih etmek, etiket bilgilerini kontrol etmek ve denetlenmeyen, güvenilir olmayan satış noktalarından ya da seyyar satıcılardan alışveriş yapmamak tüketici için alınabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor."