        Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını değerlendirdi

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların bu zaferini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:39
        • 1

          Spor yazarları, Galatasaray-Liverpool maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

        • 2

          "5-8 YER DİYE HAYAL KURANLAR..."

          Levent Tüzemen (Sabah): Kaleci Uğurcan'dan başlayıp, Osimhen'e kadar tüm takım pozisyon hatası yapmadı, rakibe de bir pozisyon dışında gollük atak yaptırtmadı. Singo takımın enerji küpüydü. Tekmeye kafasını soktu. Barış, Liverpool defansıyla adeta savaştı. Aldığı penaltıda da Szoboazlai'ye akıllı bir çalım attı. İlkay yoruluncaya kadar Galatasaray'ın orta sahasına akıl kattı. Torreira yine ahtapot gibiydi. Ama sahada bir Jakobs vardı, Liverpool'un gollük pozisyonunu çizgiden çıkarmakla kalmadı sahanın en çalışkanıydı. Abdülkerim-Sanchez ikilisi riske girmeden oynadı. Galatasaray'a maç öncesi '5 yer, 8 yer' diye hayal kuranlar şimdi kıskançlıklarından başlarını kuma gömüyorlardır. Galatasaraylı oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam edeceğini gösterdi.

        • 3

          "OKAN BURUK'UN 2 DOĞRUSU VARDI"

          Ömer Üründül (Sabah): Okan Buruk'un iki büyük doğrusu vardı. İlki; fizik açıdan bitik olan Icardi ve Sane'yi kulübede oturttu. İkincisi de geriden hiç pasla çıkmayı düşünmeyip hep uzun oynayarak rakip prese takılmamak taktik anlayışıydı. Bana göre tek yanlışı, son bölümde takım iyice yorulmuşken Icardi'yi oyuna almasıydı. Liverpool Teknik Direktörü Slot, rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Güçlü kadroda bunu yapması son derece doğaldı. Ama Szoboszlai'yi sağ bek oynatması hiç mantıkla bağdaşan bir düşünce değildi.

        • 4

          "OYNATTIĞI FUTBOLA SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"

          Ercan Taner (Sözcü): Bu sezon başlarken Galatasaray transfere önemli harcamalar yaptı Şampiyonlar Ligi için. Ama Liverpool sadece geçen yaz 500 milyon Euro yatırım yaptı. Yıldızlarla dolu bu takım karşısında Okan Buruk’un oynattığı futbola saygı duymak gerekiyor. Frankfurt maçında inanılmaz defansif hatalar yapılmasa şu anda puan olarak önemli avantajı yakalayacaktı. Alınan galibiyet, bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta sadece 1 kez kazanan Galatasaray için umarım harika bir başlangıç olur.

        • 5

          "PENALTI İPTALİ DOĞRUYDU"

          Mustafa Çulcu (Sabah): Bu maçlarda UEFA, hakemlerden hatalı karar olsa da oyun kontrolü ve saygı konusunda sıfır taviz istiyor. Bazı kararlarını beğenmesek de Turpin son derece sakin ve otoriterdi. 87'de Konate-Singo topa vurma mücadelesinde topa vuran Singo, hakem hatalı kararla penaltı verdi. VAR Jerome Brisard doğru müdahale ile hakemi OFR'ye çağırdı. Penaltı iptali doğruydu.

        • 6

          "İLK 8 İŞTEN BİLE DEĞİL"

          Reha Kapsal (Fotomaç): Tüm oyuncular sınırlarını ve limitlerini sonuna kadar zorladı. Galatasaray insan üstü bir mücadele ortaya koyarak hak ettikleri bir 3 puanla Avrupa'da yeni bir destan daha yazdı. Bu galibiyet ve performans gelecek maçlar için referans aldığımızda büyük olasılıkla ilk 24 tamam. Ama ilk 8'de yer alması işten bile değil.

        • 7

          "LIVERPOOL'U ÇARESİZ BIRAKTILAR"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Salah ve İsak gibi dünya yıldızlarının girmesi de sonucu değiştirmedi. Çünkü Galatasaraylı futbolcular galibiyete inanmıştı. Liverpool'un usta ayaklarına nefes bile aldırmadılar. Onları çaresiz bıraktılar. İnanılmaz bir mücadeleye imza attılar. Sahada savaşan kazanır. Sonuna kadar savaştı sarı kırmızılılar dün. Liverpool gibi bir devi eze eze Aslantepe'ye gömdük. Tek kelime ile helal olsun. Bu zafer çok yakıştı. Sarı kırmızılı formayı giyen herkes muhteşem bir futbol sergiledi, destansı bir galibiyete imza attı. Galatasaray bu futbolla tarih yazmaya devam eder.

        • 8

          "3 PUANDAN ÖTESİ"

          Bülent Timurlenk (Sabah): Fransız hakem tabelaya etki etmeyen ama oyunu bozan düdükleriyle bol bol Liverpool'a çalıştı, ne yazık ki bir Şenes Erzik'imiz olmadı UEFA'da. İkinci yarıda topa sahip olma oranını yüzde 70'in üzerine çıkaran Liverpool'a yapılan takım savunması alkışlık. Fransız hakem son bölümde VAR'dan dönen penaltıyı vererek niyetini belli etti. Galatasaray'ın ama Galatasaray'da en çok Okan Buruk'un böylesine görkemli bir galibiyete ihtiyacı vardı. Haneye yazılan 3 puan ama 3 puandan ötesi.

        • 9

          "3 PUAN ALMAK İNANILMAZ ÖNEMLİYDİ"

          Erman Toroğlu (Sözcü): Okan Buruk kendi takımını iyi hazırlamış, rakip takımı iyi analiz etmiş, futbolcular da gereğini yapınca seyirci de hakikaten 12. adamı müthiş oynadı. Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada 3 puan almak inanılmaz önemliydi. Liverpool karşısında alınacak bir yenilgi yüzde 60-70 işini bitiriyordu. Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk ve yöneticiler hakem işini bıraksınlar, işlerine baksınlar mücadele edince oluyor. İstanbul’daki maçlar UEFA için çok zor maçlardır, 5 yıldızlık maçlardır, buraya kötü hakem göndermezler. Hakem göremedi, penaltıda yanlış karar verdi, yanlış karar VAR’dan döndü, zaten VAR da ondan var.

