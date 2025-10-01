Spor yazarları Galatasaray-Liverpool maçını değerlendirdi

"LIVERPOOL'U ÇARESİZ BIRAKTILAR"

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Salah ve İsak gibi dünya yıldızlarının girmesi de sonucu değiştirmedi. Çünkü Galatasaraylı futbolcular galibiyete inanmıştı. Liverpool'un usta ayaklarına nefes bile aldırmadılar. Onları çaresiz bıraktılar. İnanılmaz bir mücadeleye imza attılar. Sahada savaşan kazanır. Sonuna kadar savaştı sarı kırmızılılar dün. Liverpool gibi bir devi eze eze Aslantepe'ye gömdük. Tek kelime ile helal olsun. Bu zafer çok yakıştı. Sarı kırmızılı formayı giyen herkes muhteşem bir futbol sergiledi, destansı bir galibiyete imza attı. Galatasaray bu futbolla tarih yazmaya devam eder.