Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecesi!

LIVERPOOL'U İKİNCİ KEZ DEVİRDİ

Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiliz ekibine karşı tarihindeki ikinci glibiyetini elde etti. Liverpool'a karşı 5 kez rakip olan Cimbom, rakibine sadece 1 kez kaybederken, 2 defa da berabere kaldı.