        Haberler Gündem Güncel Markette kadına yumruklu saldırı | Son dakika haberleri

        Markette kadına yumruklu saldırı

        Küçükçekmece'deki bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan kadın, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek müşteri kadına yumruk atarak yere düşmesine neden oldu ve ardından kaçtı. Kadın, polise şikâyette bulunurken, saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüpheliyi yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 23:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:39
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Küçükçekmece'deki bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan G.A. isimli kadın ile bir erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek müşteri bilinmeyen bir nedenle G.A.'ya yumruk attı. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı. Darbedilen G.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

