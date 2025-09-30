BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Mazhar Alanson oldu. Alanson birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

"KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ DOKTORLAR EŞLİĞİNDE VERDİLER"

Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te kaybettiği kızı Eda Alanson'un vefat ettiği günde yaşadıklarını ilk kez anlattı; "Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman..."

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM AMA İSYAN ETMEDİM"

Mazhar Alanson, Aslı Şafak'ın "İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna; "Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" yanıtını verdi.