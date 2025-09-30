Spor yazarları Beşiktaş'ın Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi!

"SERGEN HOCADA TIK YOK"

Turgay Demir: "Bildiğin fırtına gibi başladı Beşiktaş, önde bastı, iki gol attı... Bu sırada henüz maçın ilk on dakikası oynanmıştı sanırım Sergen hoca maç bitti zannedip gitti!.. Abraham tel tel dökülüyor, sağdaki Cerny dolaşıyor, soldaki Toure masal gibi, bir var, bir yok... Yani takım üç kişi eksik aslında ve kulübede herkes seyrediyor. Hoca orada olsa kesin müdahale ederdi, o bakımdan gittiğini düşünüyorum!.. Ligin en zayıf ekiplerinden Kocaelispor alıyor sazı eline, otuz pas yapıyor, araya oynuyor, baskı kuruyor, şut atıyor... Yani gol, geldim, geliyorum diye bas bas bağırıyor ama Sergen hocada tık yok... Önümüzdeki maç derbi ve Beşiktaş Abraham gibi bir santraforu var! Ne diyelim Allah kolaylık versin..." (FotoMaç)