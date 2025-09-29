Habertürk
        JD Vance: Rusya gerçekleri kabul etmeli | Dış Haberler

        JD Vance: Rusya gerçekleri kabul etmeli

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın kayda değer bir kazanım elde etmediğini ifade ederken "Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 23:42 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:42
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta "uyanıp gerçekleri kabul etmesi" gerektiğini söyledi.

        Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'de barış planı ve TikTok anlaşmasına ilişkin Fox News'e açıklamalarda bulundu.

        Artan can kayıplarına dikkati çeken Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddettiğini söyledi.

        Vance, Rusya'nın sahada kayda değer bir kazanım elde edemediğini belirterek, "Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz ancak Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor." dedi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmeler hakkında konuşan Vance, çok karmaşık bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularında önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

        Vance, Gazze ve Batı Şeria'nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini dile getirdi.

        Başkan Yardımcısı Vance, TikTok ile ilgili olarak da yeni anlaşmada Amerikalı yatırımcılar ve iş insanlarının şirket yönetiminde kontrol sahibi olacağını aktararak, Çin'in şirket üzerindeki etkisi sınırlı ve ulusal güvenlik açısından risklerin minimize edileceğini belirtti.

        Vance, anlaşmanın uzun yıllar boyunca ABD tarafından denetleneceğini vurguladı.

