        Güllü'nün düşmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Güllü'nün düşmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, ev içi kamerasına ait görüntülerde eksik olan iki dakika, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili birçok spekülasyona neden olmuştu. Kamera görüntüsünde karanlıkta kalan anlara da ulaşılırken yeni ifadelere de başvuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:39
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ev içi kamerasının görüntülerinde olay anının iki dakikalık bölümünün eksik olması, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili olarak "İtildi mi?"nin de aralarında olduğu birçok spekülasyona neden olmuştu.

        Görüntülerin tamamı şöyle;

        GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ

        Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

        2 dakikası eksik görüntüler ise şöyleydi;

        Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği, insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi. Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği duyuldu. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

        Güllü, cumartesi günü İstanbul'da Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.
        Güllü, cumartesi günü İstanbul'da Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.
        YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

        Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sıvıyla (Arap sabunu) temizlendiği kaydedildi. Ünlü şarkıcının, yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

        Güllü'nün düştüğü pencere...
        Güllü'nün düştüğü pencere...

        KIZI ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

        Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede; "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

        AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

        Güllü'nin avukatları, şarkıcının ölümüyle ilgili ortaya atılan çeşitli iddialarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sahne adıyla "Güllü” olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut'un (51), 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır. Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yüksekten düşme” nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir. Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz. Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz. Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz. Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.Saygılarımızla, Av.Rahmi ÇELİK - Av.Mert ERDOĞAN - Av.Muharrem ÇETİN - Av. Hakan SEZER

