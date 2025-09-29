Güllü, okul parası için hapis yatmış
6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün, oğlunun okul parasını ödeyemediği için 2016'da hapis yattığı öğrenildi
Giriş: 29.09.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:41
Geçtiğimiz perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı.Güllü
Güllü'nün, 10 yıl önce oğlu Tuğberk Yağız'ın okul parasını ödeyemediği için 2016'da, 6 gün hapis yattığı koğuş arkadaşının ise ünlü şarkıcı Deniz Seki olduğu öğrenildi.Güllü'nün düştüğü pencerenin bir hayli alçak olduğu dikkat çekti.
