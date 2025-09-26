Şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti

'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'tan acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, 51 yaşında hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

Uzun süredir Yalova Çınarcık’ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 5'inci kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü şarkıcının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EĞLENİRKEN CAMDAN DÜŞTÜ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten düşme' konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'Yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Acı haberi şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

"BENİ SERENAY CANLANDIRSIN" Güllü, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un varislerinin miras kavgasıyla ilgili düşüncelerini dile getirirken; "Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah, rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı" demişti. Güllü, aynı zamanda hayatının filme çekilmesini, kendisini de Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti Güllü, annesi Yücel Uğurlu'nun 2016'da vefat etmesinden sonra verdiği bir röportajda; "Anneme kavuşacağım günü bekliyorum" ifadesini kullanmıştı. "KENDİ HALİNDEYDİ" Güllü ile 1.5 yıldır komşu olduklarını anlatan Halit Becergen; "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah, taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin" dedi. Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah, kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler" ifadelerini kullandı. Ünlü isimler, şarkıcı Güllü'nün vefatının ardından sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

Umut Akyürek: Unutulmayacaksın, efsaneler unutulmaz ki... Mekânın cennet olsun. Melekler yoldaşın olsun. Üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Hakan Taşıyan: Allah rahmet eylesin. Ebru Gündeş: Güllü... Serpil Çakmaklı: İşte hayat... Tam da böyle bir şeymiş. Bir salise, bir an... Göz açıp kapayana kadar değişen koca bir ömür. Ne yaşayacağımızı bilmeden sarıldığımız, aslında koca bir yalanmış meğer. Güllü'm oğlun Tuğberk Yavuz açıklama yapmasaydı, inanmazdım. Daha cumartesi günü konuştuk seninle. Sesinde umut vardı, heyecanın taşmıştı kelimelere. Bir sürü hayalin, bir sürü planın vardı. Hepsi öylece yarım kaldı. Tıpkı bir şarkının ortasında susan notalar gibi... Ve şimdi... Sen, o şarkında söylediğin gibi, bir eylül zamanında veda ettin bizlere. Sessiz, ansızın ama yüreğimize iz bırakarak... Mekânın cennet, kalbin gibi aydınlık olsun. Nurlarda uyu güzel insan... Seni hiç unutmayacağız. Mustafa Sandal: Güllü, kıymetli bir sesti. Çok üzüldüm. Mekânın cennet olsun. Sevenlerine sabır dilerim.

Demet Akalın: Alişan'ın telefonuna irkildim. İnanamadım... Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken... İnanamıyorum hâlâ çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Film-San Vakfı: Ses sanatçısı Güllü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. GÜLLÜ HAKKINDA Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Şarkıcı, 'Kasımpaşalı Güllü' adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan Güllü, 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

'Kasımpaşalıyım', 'Gülüm Var', 'Oyuncak Gibi', 'Değmezmiş Sana', 'Balıkesir Bandırma', 'Benim Vicdanım Rahat' gibi hit olmuş parçaları vardır.